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Çin Tedarikçi Buluşması İstanbul’da Düzenlendi

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Çin Tedarikçi Buluşması İstanbul’da Düzenlendi
Türk Çin Kültür Derneği, Ligarba Turizm ve made-in-china.com işbirliği ile düzenlenen Çin Tedarikçi Buluşması İstanbul’da düzenlendi. Çin’in en büyük ihracat platformu durumunda bulunan made-in-china.com platformunun yetkililerinin ve çok sayıdaki Türk şirket temsilcilerinin katıldığı programda güvenli ticaret yöntemleri hakkında bilgi verildi.

Programda konuşma yapan Türk Çin Kültür Derneği ve Ligarba Group Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Karslı bir konuşma yaptı. Karslı konuşmasında, 1997 yılından bu yana Türk şirketlerle Çinli Şirketleri bir araya getirdiklerini söyledi. Karslı ayrıca, Türk iş adamlarının ticaret yaparken karşılaştıkları sorunları made-in-china.com’un güvenli alışveriş sistemi ile risksiz bir şekilde ithalat yapabileceklerini belirtti. Karslı, Çin vizesi ve ticari organizasyonlar gibi birçok alanda hizmet verdiklerinin altını çizdi.

Çin’den İthalatın Aşamaları Anlatıldı

Programda bir sunum gerçekleştiren Senkron Danışmanlık Kurucusu Burak Bayrakçı Çin’den ithalat yapmanın aşamaları hakkında bilgiler verdi. Bayrakçı, Çinli firmalara yazışma, ürün tedariği ve lojistik aşamaları hakkında detaylı açıklamalarda bulundu.

Made-in-china.com’un Çalışma Sistemi

Çin’den programa katılmak amacıyla gelen firma yetkilisi Lucky Draw sistemin nasıl çalıştığı hakkında açıklamalarda bulundu. Made-in-China.com’un güvenli ticaret yöntemleri başta olmak üzere sundukları avantajlar hakkında detaylı bilgiler aktaran Draw, programa katılan Türk iş adamlarının sorularına da yanıtlar verdi.

Yüz Yüze Görüşmeler Gerçekleştirildi

Buluşmanın ikinci bölümünde ise Türk iş adamları ile Çin’deki üretici firmalar online görüşmelerle ticari anlaşmalar gerçekleştirdiler.

Çekilişler Yapıldı

Programa katılan Türk iş adamlarına çekilişle hediyelerin de verildiği programın sonunda günün anısına katılımcılar ve Çinli heyetin toplu fotoğraf çekimi yapıldı.

Kaynak:Haber Kaynağı

Ekonomi
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