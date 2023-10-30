Çift Emekli Maaşıyla Tanışın: Yeni Emeklilik Sistemi Ne Zaman Başlıyor?

Yeni ve yakın zamanda uygulamaya alınacak olan tamamlayıcı emeklilik sistemi, çalışanlara büyük bir maaş müjdesi getiriyor. Bu sistem sayesinde, çalışanların hem sosyal güvenlik sisteminden hem de tamamlayıcı emeklilik sisteminden gelir elde etme şansı doğuyor.

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi Nasıl İşleyecek?

Tamamlayıcı emeklilik sistemi, çalışanların emekli olduklarında ek bir maaş almalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu sistemde, çalışanların maaşlarından %3'lük bir kesinti yapılacak. İşverenin katkı oranı tam olarak belirlenmemiş olsa da, yaklaşık %2 civarında bir katkı sağlaması beklenmektedir. Bununla birlikte, devletin bu kesintilere %30'luk bir katkıda bulunması planlanmaktadır.

Birikimler ve Değerlendirme

Çalışanın maaşından yapılan kesintilerle birlikte işveren ve devlet katkıları, çalışanın tamamlayıcı emeklilik hesabında birikir. Bu birikimler, emeklilik şirketleri tarafından değerlendirilecek. Değerlendirme sürecinde hangi yatırım araçlarının tercih edileceği konusunda hem devletin hem de çalışanın bir kararı olacak.

Emeklilikte Çift Maaş Avantajı

Eğer bir çalışan, emeklilik için gerekli şartları ve koşulları yerine getirirse, sosyal güvenlik sisteminden aldığı maaşa ek olarak tamamlayıcı emeklilik sisteminden de maaş alabilir.

Yeni Emeklilik Sistemi Kimleri Kapsayacak?

Bu tamamlayıcı emeklilik sistemi her çalışanı kapsamamaktadır. 4/A yani işçi statüsündekiler ile 4/C memur statüsündekilere yöneliktir. Fakat BAĞ-KUR'lular için bu sistem geçerli olmayacaktır.

Sistemden Çıkış ve Emeklilik

Tamamlayıcı emeklilik sistemi içerisinde olan çalışanlar istedikleri zaman bu sistemden ayrılamayacaklar. Ancak emeklilik şartlarını ve koşullarını yerine getiren bireyler için bu sistemden ayrılma hakkı bulunmaktadır. Ayrıca bu yeni sistem ile kıdem tazminatı arasında herhangi bir bağlantı olmayacak.

Sistemin Uygulanma Tarihi

Yeni tamamlayıcı emeklilik sisteminin 2024 yılının ikinci yarısında hayata geçirilmesi hedefleniyor.