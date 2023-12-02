CHP Uyarıyor: 2024'te Isınma Faturaları Patlama Yapacak!

Burhanettin Bulut, Türkiye'nin yaklaşık yüzde 30'unun doğalgaza erişiminin olmadığını ve özellikle kırsal bölgelerde doğalgazın yerine odun ve kömürün tercih edildiğini belirtti. Kömür ve odun fiyatlarının geçen yıla göre iki katından fazla arttığını dile getirdi. Özellikle kırsal kesimde, dar gelirli vatandaşlar için ısınma giderlerinin büyük bir sorun haline geldiğini vurguladı.

Odun ve Kömür Fiyatları Hızla Yükseliyor

Yerli ve ithal kömür fiyatları geçen yıl kışa girerken ton başına ortalama 2,500 TL ile 4,000 TL arasındayken, bu yıl aynı dönemde kömürün ton fiyatı 7,250 TL ile 9,000 TL arasına çıktı. Bu da kömüre yapılan zam oranının yüzde 125'e ulaştığı anlamına geliyor. Aynı şekilde kırsal kesimlerde sıkça kullanılan odunun ton fiyatı geçen yıl kış öncesi 2,500 TL ile 3,750 TL arasındayken, şu anda odunun ton fiyatı 7,000 TL ile 9,000 TL arasında değişiyor. Oduna yapılan zam oranı da yüzde 140'a kadar çıkıyor. Son bir yıl içinde odun ve kömür almak artık lüks bir hal aldı.

Asgari Ücretliler İçin Zor Günler Kapıda

CHP'li Bulut, doğalgaz erişimi olan şehirlerde dahi aylık 25 metreküp ücretsiz doğalgazın ısınma ihtiyacını karşılamaktan uzak olduğuna dikkat çekti. Ayrıca asgari ücretin 11,402 TL'ye çıkmasına rağmen bu artışın Şubat 2024'e kadar yansımayacağına işaret etti. Bulut, "Asgari ücretlilere yapılacak zam, cebimize girene kadar aralık ve ocak aylarında ısınma giderlerimizi artıracak. Kış aylarında, özellikle gıda fiyatları artarken, şehirlerde asgari ücretle çalışan vatandaşlarımız doğalgaz faturaları yüzünden zor durumda kalacaklar. Birçok vatandaşımız borçlarıyla boğuşuyor ve kışın daha da zorlanıyor. İcra dairelerindeki dosya sayısı 21 milyon 754 bin. Vatandaşlarımızın faiz ve icra masrafları hariç 85 milyar TL'ye yakın icralık kredi borcu var. Asgari ücret giderek eriyor, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 15,684 TL'ye yükseldi. Vatandaşlar, artan odun ve kömür fiyatları karşısında, kiralarını ve faturalarını nasıl ödeyeceklerini düşünüyorlar. Asgari ücrete zam yapılacak olsa bile, bu zam emekçilerin cebine ancak şubat ayında yansıyacak. Bu 2 ay içinde vatandaşlar, enflasyonla başa çıkmakta zorlanacaklar." şeklinde konuştu.