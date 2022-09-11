Chery, Türkiye'ye 'önce satmak, sonra üretmek' için geliyor

Chery Türkiye Başkan Yardımcısı Zhenghai Mei, Çinli otomotiv üreticisi Chery'nin Türkiye pazarına girişine ilişkin Anadolu Ajansı (AA) muhabirinin sorularını zoom üzerinden düzenlenen toplantıyla yanıtladı.

Chery'nin Türkiye pazarına girişiyle ilgili büyük heyecan duyduklarını dile getiren Mei, "Türkiye pazarına her zaman çok büyük önem veriyoruz. Son 20 yılda çok önemli tecrübeler edindik. Yeni Chery ürünlerimizin sadece kalitesini değil, aynı zamanda tasarımını ve işlevini de geliştirdiğimizi görebilirsiniz. Yeni Chery'nin marka imajı Türkiye'de 10 yıl önceki Chery'den tamamen farklı. Şimdi Chery'nin tekrar Türkiye'ye dönmesi için iyi bir zaman." ifadelerini kullandı.

"Her zaman müşterilerimizin yanında olacağız"

Türkiye'de 10 yıl önce birkaç modelle yaptıkları deneyimin artık tarih olduğunu ve Chery'nin yepyeni bir imaj ve teknolojiyle İstanbul'da kendi genel müdürlüğünü kuracağını dile getiren Mei, "Hem ortaklarımızla hem de son kullanıcılarla her zaman birlikte olacağız ve en kaliteli ürünü, en iyi tasarım arabaları sunmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Ayrıca fiyat stratejisi elbette çok önemli ve ayrıca ürün stratejisi, ayrıca hizmet stratejisi için de elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Sadece kalitemizi değil, sadece işlevselliğimizi değil, tasarımımızı da geliştirmeye devam etmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Ve ayrıca her zaman müşterilerimizin yanında olacağız ve en iyi ürün ve hizmetimizi sunacağız." diye konuştu.

Bu yıl içerisinde Tiggo 7 Pro, Tiggo 8 Pro ve Omoda 5'i Türkiye'de piyasaya süreceklerini ve yılın geri kalan kısmında da elektrikli otomobilleri de Türkiye pazarında satışa sunacaklarını bildiren Mei, Türkiye'nin yeniliklere çok açık bir ülke olduğunu ve Türk müşterisinin kendilerine en iyi hissi sunan markaları her zaman olumlu karşılayacağını dile getirdi.

"Türkiye'de pazar payımızın çok iyi olacağına inanıyoruz"

Türkiye pazarına ilişkin stratejilerini anlatan Mei, şöyle devam etti:

"Türkiye pazarında gelişmek için çok olgun bir stratejimiz olduğunu düşünüyorum. İlk adımı attık ve beş yıllık stratejimiz var ve pazar payımızın çok hızlı artacağına inanıyorum. Ürünlerimize, kalitemize, teknolojimize ve hizmetimize çok güveniyoruz. Çünkü dünya pazarında Chery çok başarılı işlere imza attı ve ardı ardına 19 yıldır, Çin markalarının küresel pazarlarda ihracatında birinci sırada yer alıyor. Dolayısıyla Türkiye'de pazar payımızın çok iyi olacağına ve çok yüksek bir hızla artacağına inanıyoruz."