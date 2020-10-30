Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar corona koronavirüs korona salgın survivor
AFAD'dan İzmir'deki deprem sonrası "hasarlı yapılara girmeyin" uyarısı
AFAD'dan İzmir'deki deprem sonrası "hasarlı...
4 vatandaşımız hayatını kaybetti, 120 vatandaşımız depremden etkilendi
4 vatandaşımız hayatını kaybetti, 120...
Bayraklı'da enkazdan 3 kişi yaralı çıkarıldı
Bayraklı'da enkazdan 3 kişi yaralı...
Erdoğan: İzmir'deki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun
Erdoğan: İzmir'deki depremden etkilenen tüm...
İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem
İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem

ÇEVRE KORUMA HARCAMALARINDA ASLAN PAYI ATIK YÖNETİMİNİN OLDU

Çevre koruma harcamaları geçen yıl 38,4 milyar TL olurken, 2018 yılına oranla yüzde 1,2 arttığı saptandı. Çevre koruma harcamaları da en çok atık yönetimi hizmetlerinden oluşurken, yüzde 46,3 ile ilk sırada yer aldığı gözlendi.

ÇEVRE KORUMA HARCAMALARINDA ASLAN PAYI ATIK YÖNETİMİNİN OLDU

Medya takip kurumu Ajans Pressçevre koruma ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya incelemesine göre, geçen yıl çevre koruma ile alakalı 14 bin 25 haber çıkışı olduğu görüldü; atık yönetimi ile alakalı çıkan haber adedi 3 bin 898 olarak saptanırken, atık su ile çıkan haber adedi de 8 bin 786 ile gündemde yer aldı. Atık sudan elektrik üretimi ise en çok konuşulan başlıklar arasında yer aldı.

Ajans Press’in, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİKverilerinden elde ettiği bilgilere göre, 2019 Çevre Koruma İstatistikleri belli oldu. Böylelikle çevre koruma harcamaları geçen yıl 38,4 milyar TL olurken, 2018 yılına oranla yüzde 1,2 arttığı saptandı. Bu harcamalarında yüzde 57,8’i mali ve mali olmayan şirketler tarafından yapılırken, yüzde 34,2’si genel devlet ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşlar, yüzde 8’i ise hanehalkları tarafından yapıldı. Çevre koruma harcamalarının da yüzde 46,3’ü atık yönetimi hizmetlerinden oluşurken 1,4 milyar TL harcandığı gözlendi. Atık su için yapılan harcama ise 3,3 milyar TL ile zirvede yer aldı. Diğer çevre koruma hizmetleri için yapılan harcama ise 1,7 milyar olarak kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:
Ajans PressTÜİK
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.