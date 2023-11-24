Ceviz ve Bademciler Rekabete Hazırlanıyor

Toplantının açılışında konuşan İSTİB Meclis Başkanı Ahmet Bülent Kasap, ithalat vergisinin artışıyla sektörün korunduğunu belirterek, “Üreticiler olarak şimdi bize düşen, üretim tekniklerimizi geliştirerek daha rekabetçi hale gelmektir” dedi.

Gıda sektörünün nabzını tutan Borsa Meydanı’nda Sektörler Konuşuyor toplantılarında bu ay, Türk ceviz ve badem üretimi ve piyasası konuşuldu. “Ceviz ve Bademde Sorunlar ve Çözümler” başlıklı toplantıya; Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Uğur Erdem, Genel Müdür Yardımcısı İhsan Emiralioğlu, Kâhta Sert Kabuklu Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Sena Yıldırım, Ceviz Üreticileri Derneği Başkanı Ömer Ergüder ve Doğu Manisa Ceviz ve Badem Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Tayfun Erpek konuşmacı olarak katıldı.

Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Gazeteci Celal Toprak’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını yapan İstanbul Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ahmet Bülent Kasap, ceviz ve bademde ithalat vergisinin artışıyla sektörün sesine kulak verildiğini ve ulusal üretimimizi koruyan önemli bir adımı atıldığını belirterek, şunları söyledi: “Konulan vergi 2017 yılının çok gerisindedir ama yine de önemli bir adımdır. Şimdi de bizler, sektör olarak, atalete kapılmadan harekete geçmeli ve üretim tekniklerimizi geliştirme, ürünümüzü daha katma değerli hale getirme, ileri teknoloji kullanma gibi adımları atmalı, üretim maliyetlerimizi düşürmeli, kalitemizi artırmalı ve daha rekabetçi hale gelmeliyiz.”

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı İhsan Emiralioğlu, ceviz ve badem üretiminin her geçen yıl arttığını belirterek, “Bu iki ürün ülkemizde yeni gelişiyor. 2018’den günümüze neredeyse yüzde 100’lük bir artışı yakaladık. Şimdilik ithalatçı konumundayız ama çok uzun olmayan bir sürede ihracatçı konuma geçeceğimize inanıyorum. Gerek üretici destekleri, gerekse ithalat vergileri sayesinde bu hedefe ulaşacağız” dedi.

Kâhta Sert Kabuklu Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Sena Yıldırım, Adıyaman ve özellikle Kahta’nın badem üretimindeki başarısına dikkat çekerek başladığı konuşmada, bu başarının sürmesinin ithalat vergilerinin artışına bağlı olduğunu söyledi. Yıldırım, “Badem üreticisini korumak ve badem üretimini devam ettirmek için badem ithalat gümrük vergilerinin 2017 yılı seviyesi olan yüzde 43,2’ye yükseltilmesi gerek. Ayrıca yurda kaçak yollarla giren bademin girişi kesinlikle engellenmeli, istismar edilen dâhilde işleme rejimi iptal edilmeli ve referans kıymet değerleri artmalı” dedi.

Ceviz Üreticileri Derneği Başkanı Ömer Ergüder ise Çin, ABD ve Şili gibi ceviz üreticilerinin çok güçlü olduğuna dikkat çekerek, “Olağanüstü ölçeklerde üreten bu üreticilerle, ithalat vergisi olmadan rekabet etmemiz mümkün değil. Ayrıca bizim üretim maliyetlerimiz de bu ülkelerle kıyaslandığında çok yüksek. Mevcut ithalat vergisini de Birleşik Arap Emirlikleri ve Bosna-Hersek yoluyla delme teşebbüsleri engellenmeli. İhtisas gümrükleri de sektörü koruyacaktır” dedi.

Doğu Manisa Ceviz ve Badem Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Tayfun Erpek de TÜİK’in rakamlarının sahadaki verilerden uzak olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını belirterek, “Elimizde gerçek veri olmayınca yapılan çalışmalar da hatalı olabiliyor. Öncelikle bu verilerin rehabilite edilmesi gerekiyor. İthalat vergilerinin artması, KDV iadesi prosedürünün ÇKS ile ilişkilendirilmesi, ithalat güvenliği, ihtisas gümrüğü, know-how desteği, tüm aşamalarda uzman yetiştirilmesi, orman arazilerinin veriminin artırılması sektörün acil talepleridir” şeklinde konuştu.

Toplantının kapanışına katılarak bir konuşma yapan Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Uğur Erdem de Bakanlığın her zaman üreticinin yanında olduğunu belirterek, “Üretici kazandığında, kazancından memnun olduğunda biz işimizi yapmış oluruz. Süreç içinde eksikleri de bu tip toplantılarla gidermeliyiz” dedi.