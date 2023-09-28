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Cep Telefon Üzerinden Başvuru Yapana 15.000 TL Nakit Para! Bu Koşula Uyan Herkes Ödemeyi Alacak…

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Cep Telefon Üzerinden Başvuru Yapana 15.000 TL Nakit Para! Bu Koşula Uyan Herkes Ödemeyi Alacak…
İş Bankası, emekli vatandaşlar için özel bir kampanya başlattı ve bu kampanya kapsamında emekli olanlar 15.000 TL'ye kadar nakit ödeme alma fırsatını yakalıyorlar. Bu promosyon, emekli vatandaşların ekonomik durumlarına katkı sağlamak ve yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla sunuluyor. İş Bankası'na başvurarak bu özel fırsattan yararlanabilirsiniz. İşte kampanyaya dair tüm detaylar..

İş Bankası, bu özel kampanya için başvuruları mobil uygulaması olan İşCep üzerinden almaya başladı. Başvurunuzu hızlı ve kolay bir şekilde tamamlamak için İşCep uygulamasını indirebilir ve "müşteri olmak istiyorum" seçeneğini tıklayabilirsiniz. Bu sayede başvurunuzu hızlandırabilirsiniz.

Kampanya Koşulları ve Detayları

İş Bankası'nın promosyon kampanyası oldukça basit koşullara sahiptir. Kampanyadan yararlanmak için emekli maaşınızın 7.500 TL ve üzeri olması gerekmektedir. Bu koşulu sağlayan emekli vatandaşlar kampanyaya başvurabilirler. Başvurunuz hızlı bir şekilde sonuçlanır ve ödeme işlemi 3 gün içinde belirttiğiniz IBAN numarasına yapılır.

Son Başvuru Tarihi: 30 Eylül

İş Bankası promosyon kampanyası için son başvuru tarihi 30 Eylül olarak belirlenmiştir. Bu tarihe kadar emekli maaşınızı İş Bankası'na taşımanız halinde bu özel fırsattan yararlanabilirsiniz. Kampanya ile emekli vatandaşlar ekonomik anlamda rahatlayarak yaşam standartlarını iyileştirme fırsatı buluyorlar.

İş Bankası, emekli vatandaşlara sunduğu bu promosyon kampanyası ile ekonomik sıkıntılarına çözüm sunuyor ve emeklilerin daha rahat bir yaşam sürmelerine katkı sağlıyor. Kampanyadan yararlanmak için son başvuru tarihini kaçırmamaya özen göstermelisiniz. İş Bankası'nın desteği ile emekliler, ekonomik anlamda rahat bir nefes alabilirler.

Kaynak:Haber Kaynağı

Resmi İlanlar
T.C.İSTANBUL ANADOLUGAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
T.C.İSTANBUL ANADOLUGAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
T.C.İSTANBUL ANADOLUGAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
T.C.İSTANBUL ANADOLUGAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
Ekonomi
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