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Çates halka arz ne zaman, hangi bankalarda var, kaç lot verir?

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Çates halka arz ne zaman, hangi bankalarda var, kaç lot verir?
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) en son haftalık bülteninde, Çates Elektrik Üretim A.Ş.'nin halka arzına onay verildiği açıklandı. Şirketin halka arzına ilişkin detaylar, talep toplama tarihleri, piyasaya sürülecek hisse sayısı, hisse başı fiyat ve borsadaki kodu gibi bilgileri araştıran yatırımcılar için merak konusu haline geldi. Peki, Çates Elektrik Üretim halka arz ne zaman, kaç lot veriyor?

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) en son haftalık bülteninde, Çates Elektrik Üretim A.Ş.'nin halka arzına onay verildiği açıklandı. Şirketin halka arzına ilişkin detaylar, talep toplama tarihleri, piyasaya sürülecek hisse sayısı, hisse başı fiyat ve borsadaki kodu gibi bilgileri araştıran yatırımcılar için merak konusu haline geldi. Peki, Çates Elektrik Üretim halka arz ne zaman, kaç lot veriyor? İşte Çates Elektrik Üretim halka arz kodu ve fiyatı bilgileri.

ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM HALKA ARZ NE ZAMAN?

Çates Elektrik Üretim A.Ş. halka arz başvuru tarihi 30 Kasım – 1 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecektir.

ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

Ek pay satışının yapılmayacağı halka arzda, 1 TL nominal değerli paylar 57,15 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Çates Elektrik Üretim A.Ş ile beraber Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş ve Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı halka arz olacak. Çates Elektrik, 33.050.000 lot verecek. Yeni haftada şirketin halka arz olması bekleniyor.

ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.BORSA KODU

Çates Elektrik Üretim A.Ş. hissesinin sembolü “CATES” olacak.

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