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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan zam farkı ve ek ödeme açıklaması

Bakanlık, emekli sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2023 ocak dönemi zam farkları ile harp veya vazife malullerinin 2022 yılı ek ödemelerinin 27 Ocak'ta hesaplara yatırılacağını bildirdi.

EKONOMİ 24.01.2023, 19:18
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan zam farkı ve ek ödeme açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2023 ocak dönemi zam farkları ile harp veya vazife malullerinin 2022 yılı ek ödemelerinin 27 Ocak'ta hesaplara yatırılacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) (Emekli Sandığı) bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı almakta olanların 1 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan aylık farkı ile 15 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan ek gösterge fark tutarları, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 27 Ocak 2023 Cuma ödenmeye başlanacaktır." ifadelerine yer verildi.

Aylıklarını her ay alanlara ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında fark yatırılacağı belirtilen açıklamada, aylıklarını üçer aylıklar halinde alanlardan kasım-aralık-ocak döneminde aylık alanlara bir, aralık-ocak-şubat döneminde aylık alanlara 2, ocak-şubat-mart döneminde aylık alanlara 3 aylık tutarında aylık farkın tahakkuk ettirileceği kaydedildi.

Bu kapsamda, 2 milyon 384 bin 79 kişiye ek gösterge farkı dahil ödenecek fark tutarının 7,8 milyar lira olarak hesaplandığı bildirilen açıklamada, 5510 sayılı kanunun SSK ve Bağ-Kur ile ilgili bentleri çerçevesinde gelir ve aylık alanların aylıklarının zamlı olarak ödeme günlerinde ödenmeye başladığı ifade edildi.

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince, yılın en geç ilk üç ayı içinde harp veya vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile bu kapsamda aylık bağlanan hak sahiplerine, maluliyet derece ve göstergelerine göre ek ödeme verildiğine işaret edilen açıklamada, maluliyet derecesi ve göstergeleri ile ödenecek tutarlara ilişkin tabloya da yer verildi.

Tabloya göre, maluliyet derecesi bir, göstergesi 40 bin olanlara 17 bin 347 lira 36 kuruş, maluliyet derecesi 2, göstergesi 36 bin olanlara 15 bin 612 lira 62 kuruş, maluliyet derecesi 3, göstergesi 31 bin olanlara 13 bin 444 lira 20 kuruş, maluliyet derecesi 4, göstergesi 28 bin olanlara 12 bin 143 lira 15 kuruş, maluliyet derecesi 5, göstergesi 25 bin olanlara 10 bin 842 lira 10 kuruş ve maluliyet derecesi 6, göstergesi 22 bin olanlara 9 bin 541 lira 5 kuruş ödenecek.

Açıklamada, "5510 sayılı kanunun 4/1-(a) (SSK), 4/1-(b) (Bağ-Kur) ve 4/1-(c) (Emekli Sandığı) kapsamında aylık almakta olan 59 bin 115 kişiye ödeme yapılacak olup toplam ödeme tutarı 562,6 milyon liradır. 9 bin 541 lira 5 kuruş ile 17 bin 347 lira 36 kuruş arasında değişen 2022 yılı ek ödeme tutarları, hak sahiplerinin banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 27 Ocak 2023 Cuma günü ödenmeye başlanacaktır." denildi.

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