Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan Bomba Açıklamalar: Emekli Maaşında %20 Zam

Vatandaşlar için beklenen erken emeklilik düzenlemesi artık çok yakın. Yeni değişikliklerle SSK ve Bağ-Kur'da prim günü eşitlemesi yapılacak ve 1.800 gün, yani yaklaşık olarak 5 yıl erken emekliliğe kapı aralanacak. Türkiye genelinde toplam prim günü sayısı da 9.000'den 7.200'e düşürülecek. Aynı zamanda kısmi emeklilik için gereken prim günü 4.500 olacak. Tüm bu yenilikler esnafın ve vatandaşın yüzünü güldürecek.

Çalışma Bakanından Önemli Açıklamalar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın son açıklamalarına göre, Bağ-Kur prim günü sayısı 7.200'e düşürülerek SSK ile eşit olacak. Yaklaşık olarak 1 milyon esnaf ve tüccarı kapsayan bu değişiklikler, özellikle 10 ve altı çalışanı olan işletmeler için 5 yıl erken emekliliği mümkün kılacak. Ayrıca, emekli maaşlarında da %20'lik bir artış bekleniyor.

Reformlar Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?

1 Ekim 2023'te Meclis'in açılması ile birlikte, çalışma ve sosyal güvenlik alanında bu reformlar hayata geçirilecek. Prim ödeme günü sayısı artık 4A yani işçiler için 7.200, 4C yani memurlar için de aynı şekilde 7.200 olacak. İşverenlerin kapsamına giren 4B için ise bu süre 9.000 gün olarak devam edecek.

Esnaf ve Tüccarlar İçin İstihdam Kriterleri

Yeni yasal düzenleme 4B yani işverenler için de istihdam sayısına bağlı kriterleri getirecek. Çalışma Bakanlığı, küçük esnaf ve tüccarları daha az prim ödemeleri ile emekli etmeyi hedefleyen bir model üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Planlanan reformlarla, emeklilik için gerekli olan prim gün sayıları SGK'lılar ile eşitlenecek.