  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: (Asgari ücret) Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: (Asgari ücret) Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz

Yayınlanma:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: (Asgari ücret) Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Asgari ücretle ilgili soruya Işıkhan, "Temmuz ayında olduğu gibi ilke yine enflasyona ezdirmemek. Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz." yanıtını verdi.

Işıkhan, asgari ücret görüşmelerinin aralık ayında başlayacağını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Geçen temmuz ekstraydı. O da Sayın Cumhurbaşkanımızın öngörüsüyle ihtiyaç duyulduktan sonra oldu. Ama ihtiyaç hasıl olursa bir araya gelinebilir. Gelecek yıl inşallah enflasyonda gerileme olacak. Temmuzda ikinci bir toplantı yapmayacağız, ikinci zamma gerek olmayacak diye düşünüyoruz. Tüm parametreler iyi gidiyor çünkü."

Kaynak:Haber Kaynağı

Ekonomi
Perakende ve e-Ticaret Sektöründen Deprem Bölgesine Tam Destek
Perakende ve e-Ticaret Sektöründen Deprem Bölgesine Tam Destek
"Çiçeği burnunda" finansçılara ücretsiz yatırım dersleri geliyor
"Çiçeği burnunda" finansçılara ücretsiz yatırım dersleri geliyor
Emeklilere Enflasyon farkı + refah payı geliyor
Emeklilere Enflasyon farkı + refah payı geliyor
Türkiye’de endüstriyel robotların sayısı yüzde 50 arttı
Türkiye’de endüstriyel robotların sayısı yüzde 50 arttı
İstanbul Marketing Summit Zorlu PSM'de
İstanbul Marketing Summit Zorlu PSM'de
Hesaplarınızı Kontrol Edin: Bakan Kacır Müjdeyi Verdi! 450 Milyon Dolarlık Destek Hesaplara Yatmaya Başladı
Hesaplarınızı Kontrol Edin: Bakan Kacır Müjdeyi Verdi! 450 Milyon Dolarlık Destek Hesaplara Yatmaya Başladı
Türkiye’de çocuk işçi sayısı her yıl artmaya devam ediyor!
Türkiye’de çocuk işçi sayısı her yıl artmaya devam ediyor!
Elektrik Tesisatlarında Denetimsizlik Hem Vatandaşa Hem de Ülke Ekonomisine Darbe Vuruyor
Elektrik Tesisatlarında Denetimsizlik Hem Vatandaşa Hem de Ülke Ekonomisine Darbe Vuruyor