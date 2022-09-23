Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: (EYT) Onunla ilgili bir çözüm aşamasına geldik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, EYT konusunda çözüm aşamasına geldiklerini, taşeron işçilerle ilgili çalışmanın da tamamlandığını söyledi.

EKONOMİ 23.09.2022, 16:10
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: (EYT) Onunla ilgili bir çözüm aşamasına geldik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "(EYT) Onunla ilgili bir çözüm aşamasına geldik. O dosyayı tamamladığımız gün bir basın toplantısıyla ya da başka bir şekilde kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.

Bilgin, "(Taşeron işçi) 90 bin civarında bir işçi kapsam dışında kaldı. Onların kamuya kadrolu işçi olarak geçmesi konusundaki bütün çalışmalarımızı tamamladık." ifadelerini kullandı.

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