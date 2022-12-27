Son Dakika
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: (EYT) Bu hafta açıklanacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusundaki düzenlemenin bu hafta içinde açıklanacağını bildirdi.
EKONOMİ 27.12.2022, 10:47
Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının EYT düzenlemesine ilişkin sorularını yanıtladı.
Düzenlemenin bu hafta içinde açıklanacağını belirten Bilgin, yaş şartına ilişkin soru üzerine, "O gün açıklanacak." dedi.
Bilgin, "Seçim sonrasına kaldı gibi iddialar hakkında ne diyorsunuz?" sorusuna ise, "Yok öyle bir şey. Bu hafta açıklanacak." yanıtını verdi.
Röportaj & Söyleşi Tümü
Yeni Sayımız
Yeni Gün Gazetesi - 27.12.2022 Manşeti
Aralık 2022
Yeni Gün Gazetesi - 26.12.2022 Manşeti
Aralık 2022
Yeni Gün Gazetesi - 25.12.2022 Manşeti
Aralık 2022
Yeni Gün Gazetesi - 24.12.2022 Manşeti
Aralık 2022
Yeni Gün Gazetesi - 23.12.2022 Manşeti
Aralık 2022
Yeni Gün Gazetesi - 22.12.2022 Manşeti
Aralık 2022
Namaz Vakti 27 Aralık 2022
|İmsak
|06:49
|Güneş
|08:21
|Öğle
|13:10
|İkindi
|15:28
|Akşam
|17:49
|Yatsı
|19:16
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|14
|30
|2. Fenerbahçe
|14
|29
|3. Adana Demirspor
|14
|27
|4. Başakşehir
|14
|27
|5. Trabzonspor
|14
|26
|6. Konyaspor
|15
|25
|7. Beşiktaş
|14
|23
|8. Kayserispor
|14
|23
|9. Alanyaspor
|15
|18
|10. Gaziantep FK
|14
|17
|11. Ankaragücü
|14
|16
|12. Antalyaspor
|13
|16
|13. Giresunspor
|14
|16
|14. Hatayspor
|14
|15
|15. Kasımpaşa
|14
|15
|16. Sivasspor
|15
|14
|17. Karagümrük
|14
|13
|18. İstanbulspor
|14
|8
|19. Ümraniye
|14
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|18
|38
|2. Samsunspor
|18
|32
|3. Bodrumspor
|18
|32
|4. Keçiörengücü
|18
|32
|5. Bandırmaspor
|18
|31
|6. Pendikspor
|18
|30
|7. Rizespor
|18
|30
|8. Boluspor
|18
|30
|9. Manisa FK
|18
|28
|10. Sakaryaspor
|18
|25
|11. Göztepe
|18
|24
|12. Altay
|18
|21
|13. Erzurumspor
|18
|20
|14. Tuzlaspor
|18
|19
|15. Adanaspor
|18
|18
|16. Ö.K Yeni Malatya
|18
|15
|17. Denizlispor
|18
|15
|18. Altınordu
|18
|13
|19. Gençlerbirliği
|18
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|15
|40
|2. Newcastle
|16
|33
|3. M.City
|14
|32
|4. Tottenham
|16
|30
|5. M. United
|14
|26
|6. Liverpool
|15
|25
|7. Brighton
|15
|24
|8. Fulham
|16
|22
|9. Chelsea
|14
|21
|10. Brentford
|16
|20
|11. Crystal Palace
|15
|19
|12. Aston Villa
|16
|18
|13. Leicester City
|16
|17
|14. Bournemouth
|15
|16
|15. Leeds United
|14
|15
|16. West Ham United
|16
|14
|17. Everton
|16
|14
|18. Wolves
|16
|13
|19. Nottingham Forest
|15
|13
|20. Southampton
|16
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
|6. Real Betis
|14
|24
|7. Osasuna
|14
|23
|8. Rayo Vallecano
|14
|22
|9. Villarreal
|14
|21
|10. Valencia
|14
|19
|11. Mallorca
|14
|19
|12. Real Valladolid
|14
|17
|13. Girona
|14
|16
|14. Almeria
|14
|16
|15. Getafe
|14
|14
|16. Espanyol
|14
|12
|17. Celta Vigo
|14
|12
|18. Sevilla
|14
|11
|19. Cadiz
|14
|11
|20. Elche
|14
|4