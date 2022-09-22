Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: Emekçileri koruyacağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti'den bazı MKYK üyeleri, İzmir, Aydın, Denizli, Muğla milletvekilleri, Devlet Su İşleri Misafirhanesi'nde düzenlenen "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları Aydın" başlıklı toplantıda ulusal ve yerel basın temsilcileriyle bir araya geldi.

Bakan Bilgin, burada yaptığı konuşmada, dünyada bugün enerji, ulaştırma, tedarik sistemleri ve enflasyon sorunlarının bulunduğunu vurguladı.

Türkiye'nin enflasyona karşı güçlü bir mücadele verdiğini, mücadele için büyüme ve ihracat yolunu seçtiğini ifade eden Bilgin, "Bunun bir bedeli var mıdır? Var. O bedeli nedir? Toplumun çeşitli kesimlerinde özellikle enflasyon, gelirlerini kendileri belirleyemeyen insanların gelir kaybına yol açması, kimdir bunlar, ücretliler. Bizler Türk devleti de bu konuda çok kararlı bir şekilde ne yapıyoruz? Ücretlerimizi koruyan, emeğe dayalı gelir elde edenleri koruyan bir sosyal politika kurguluyoruz." diye konuştu.

"Emekçileri koruyacağız"

Asgari ücretteki artış, ücretlilerin asgari ücret seviyesindeki ücretlerinden vergiyi kaldırmak gibi çalışmalar yaptıklarını söyleyen Bakan Bilgin, "Aralık geliyor. Yeniden durumu değerlendireceğiz. Enflasyona karşı çalışanlarımızı, emekçilerimizi koruyacağız. Bundan kimsenin endişesi olmasın." dedi.

Bakan Bilgin, enflasyon tahribatını giderecek çalışmalara da imza attıklarını dile getirerek, "Şimdi yeni çalışmalarımız var. Onu kamuoyu merak ediyor, bize soruyorlar. Nedir? EYT meselesi var. Onu çözmek için aralık ayında Meclise intikal ettireceğiz. Ben 2000 yılında genel müdürdüm, geçici işçilerimiz vardı. İşçiler hala geçici işçiler. Nasıl geçiciyse hiç geçmiyor. Onu çözüyoruz. Onu tarihe karıştırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ne sorunu varsa çözeceklerini dile getiren Bilgin, şunları kaydetti:

"Bunları seçim kazanmak için yapmıyoruz. Hayır. Seçimi zaten biz kazanacağız. Bunları seçimi kazanmak için değil, Türkiye'nin hangi sorunu varsa onu çözmek bizim görevimiz olduğu için. Dolayısıyla Türkiye'nin sorunlarını çözen bir hükümetimiz var. Milletimiz endişe etmesin. Bu enflasyon meselesini de çözerek ileriye doğru gideceğiz. Çünkü Türkiye büyüyerek, ekonomide büyümeyi süreklileştirerek, kalkınmaya dönüştürerek bu sorunları nihai olarak aşar. Bu yolda ilerleyeceğiz."

Bilgin, Türkiye'nin büyümesinin devam edeceğini dile getirdi.

Staj süresinin emekliliğe sayılması

Bakan Vedat Bilgin, gazetecilerin "staj süresinin emeklilik kapsamına alınmasına ilişkin çalışma olup olmadığı" yönündeki sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Biliyorsunuz stajda sağlık sigortası yapılıyor ama emeklilik sigortası yapılmıyor. Çok eski bir düzenleme. Bu konunun yeniden ele alınması gerekiyor. Ben bu konuda bir çalışma yaptırıyorum. Bunun sonuçları ne olur? Bu EYT kapsamında da bunu değerlendirmek gerekir çünkü. EYT çalışmamız tamamlandığı zaman o dosyamız bittiği zaman bu soru da aydınlanmış olur. Bu sorunun yanıtı da orada vermiş olacağız."