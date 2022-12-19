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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den yeni asgari ücret açıklaması: Ümit ediyorum beklentiyi gerçekleştiririz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, yeni asgari ücretin belirlenmesi çalışmalarına ilişkin, "Ümit ediyorum hem işçilerimizin beklentilerini hem de işverenlerimizin ödeyebileceği bir sınırdaki bir beklentiyi gerçekleştirmiş oluruz." dedi.

EKONOMİ 19.12.2022, 15:04
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den yeni asgari ücret açıklaması: Ümit ediyorum beklentiyi gerçekleştiririz

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak için Bayburt'a gelen Bilgin, Cumhuriyet Caddesi'nde esnafı ziyaret etti, çalışanlara asgari ücret konusundaki beklentilerini sordu, sorun ve taleplerini dinledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bir gazetecinin yeni asgari ücretle ilgili sorusunu, "Yarın Asgari Ücret Komisyonu Toplantısı var. Toplantıdan sonra bir uzlaşmaya varacağımızı daha önce dile getirdim. Ümit ediyorum hem işçilerimizin beklentilerini hem de işverenlerimizin ödeyebileceği bir sınırdaki beklentiyi gerçekleştirmiş oluruz." diye yanıtladı.

"Esnafın yaklaşımı nasıl?" sorusu üzerine Bakan Bilgin, "Yanında eleman çalıştıran esnaflara da sordum, doğrudan doğruya çalışan gençlere de sordum. Tabii ki çalışanların daha fazla beklentileri var, esnaf da 'ödeyebileceğimiz bir şey yapın ki biz de ödeyebilelim, iş yerimiz açık kalsın' diyorlar. Daha çok tabii biz burada, bugünkü enflasyonist ortamda Türkiye'nin çalışanlarının rahat edebileceği, rahat nefes alabileceği, enflasyonun baskısından kurtulmayı hissettikleri bir rakam olmasını ümit ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Bayburt Valiliği önünde vatandaşlarla bir süre sohbet eden Bilgin, Bayburtlu hemşehrileriyle yeniden buluşmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, şunları söyledi:

"Bizim Bayburt, Gümüşhane ayrımımız yok. Biz bu topraklarda aynı kültürle, aynı duygularla, aynı tarihle, aynı bilinçle, aynı inançla yoğrulmuş insanlarız. Bu toprakların en fazla ihtiyaç duyduğu şey hizmettir, buralara yapılacak yatırımlardır. En uzaktaki dağ köyünden, en yakındaki merkeze kadar şehrimizin her köşesine çok şükür yapılmayan, götürülmeyen hizmet neredeyse kalmadı, kalanları da tamamlayacağız inşallah. Bizim gönlümüzde Bayburt çok büyüktür. Gönlümüzde, düşüncemizde ve planlarımızda Bayburt'a, bölgemize yapılacak hizmetlerin de hududu yoktur. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde daha büyük hizmetlerin açılışını da birlikte yapmayı Allah nasip edecek inşallah."

Vali Cüneyt Epcim, AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal ve Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye şehre hizmetleri dolayısıyla teşekkür eden Bilgin, "Bayburt'un her köşesine devletin eli, imkanı uzanacaktır. Devletimiz büyük bir devlettir. Türkiye'nin her yerine uzandığı gibi, Bayburt'a da uzanacaktır. Bayburt'a daha fazlasını yapmak inşallah bizlere nasip olur." ifadelerini kullandı.

Epcim'i, ardından da Belediye Başkanı Pekmezci'yi makamında ziyaret eden Bilgin'e, Pekmezci tarafından günün anısına kendi seslendirdiği şair Yahya Akengin'in "Bayburt" adlı şiir kaydının da bulunduğu nostaljik radyo hediye edildi. Bir süre şiiri dinleyen Bilgin, duygulandığını dile getirerek Pekmezci'ye teşekkür etti.

Vedat Bilgin, Kayışkıran mevkisinde bir süre önce faaliyete başlayan Bayburt Belediyesi'ne ait Yöresel Ürünler ve Turşu Fabrikası'nda da incelemelerde bulundu.

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