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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den asgari ücret ve EYT açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, "İşçi ve işveren taraflarıyla birlikte asgari ücreti, diğer ücretleri de rahatlatacak düzeyde bir uzlaşmayla belirleyeceğiz." dedi.

EKONOMİ 14.12.2022, 13:34
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den asgari ücret ve EYT açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT düzenlemesiyle ilgili olarak, "Sorun var değil. Alt yapıyı oluşturuyoruz. Yani istifade edecek insanların tamamını kapsayacak bir düzenleme yapılacak." ifadesini kullandı.

Bakan Bilgin, Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK), Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği'nin (AB) ortaklaşa finansmanı ile düzenlediği "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi"nin (EDU-CARE) bir oteldeki kapanış konferansına katıldı.

Projenin iş hayatına katılan kadınların çocuklarının bakımıyla ilgili sorunlarının çözümü ve çocuk bakımında uzmanlaşan kişilerin kayıtlı olarak sistemde yer almasına yönelik olduğunu belirten Bilgin, şöyle konuştu:

"İstihdam bizim için fevkalade çözülmesi gereken önemli bir mesele. Hala yüzde 10'lar civarında işsizlik oranının olması yeni politikalar üretmemiz gerektiğini ortaya koyuyor. İstihdam probleminin çözümünün temel siyaseti büyümedir, büyümeyi sürdürmek, artırmak, büyüme oranlarımızı devam ettirmek. Türkiye bu konuda dünyadan olumlu yönde ayrışarak yoluna devam ediyor. Geçtiğimiz gün, dündü galiba, sanayide büyüme oranları açıklandı. Türk sanayisi hala büyüyor. Büyümemiz endüstrisinin büyümesine dayanıyor. Sektörel olarak endüstriye dayalı bir büyüme sağlıklı bir büyümedir. Sanayileşme yolunda olan bir ülke için fevkalade önemli bir olaydır."

Büyümeden istihdam yaratmanın mümkün olmadığını, bunun tersini önerenlerin de olduğunu dile getiren Bilgin, "Yani 'Enflasyonu önlemek için ne yapalım, faiz oranlarını yükseltelim, küçülelim, durağanlaşalım, sıkı para politikası uygulayalım' diyenler var. Bunlar karşı karşıya olduğumuz temel problem olan istihdam yaratma problemini, üretimi artırmak problemini geriye alan, görmeyen ya da önemsizleştiren yaklaşımlardır. Bu bakımdan Türkiye'nin büyüyerek bu sorunu çözmesi lazım." dedi.

Türkiye'de ekonomik büyüme yüzde 5'ten yüzde 7'ye çıktığında istihdam miktarının 700 binden 1 milyona yükseleceğini ifade eden Bilgin, "Dolayısıyla bizim her yıl en az 1 milyon hatta daha üzerinde istihdam yaratan büyüme oranlarını gerçekleştirmemiz lazım." ifadesini kullandı.

"Asgari ücret, temel ücret oldu söylemi doğru değil"

Türkiye'nin büyüyerek yoluna devam edeceğine olan inancını dile getiren Bilgin, büyümenin ortaya çıkardığı sorunların en önemlilerinden birinin, büyüme ile gelir dağılımı arasındaki ilişki olduğunu söyledi.

Demokratik toplumlarda bunu düzenleyecek mekanizmaların toplu pazarlık sistemi ve asgari ücret olduğuna işaret eden Bilgin, şu ifadeleri kullandı:

"Asgari ücret, fevkalade önemli bir kurumdur. Sık sık yapılan eleştirileri izliyorum. 'Asgari ücret, temel ücret haline geldi' falan gibi ezberlenmiş bir söylem var. Bu doğru değil. Asgari ücretlilerin toplam ücretliler içindeki oranı yüzde 38 civarında. Şunu görmemiz lazım, asgari ücret aynı zamanda diğer ücretli çalışanların, ücretlerinin de yukarı tırmanmasını sağlar. Geçtiğimiz yıl yüzde 50 ve arkasından yüzde 30'un üzerinde yaptığımız artışlar, ücretler arasındaki farklılaşmanın yukarıya doğru gittiğini ortaya koymaktadır. İnanıyorum ki, bugünkü toplantıda veya bu ay gerçekleştireceğimiz toplantıda işçi ve işveren taraflarıyla birlikte asgari ücreti, diğer ücretleri de rahatlatacak düzeyde bir uzlaşmayla belirleyeceğiz."

"Toplantı bittikten sonra bir değerlendirme yapacağız"

Bakan Bilgin, programın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Asgari ücretle ilgili bir soru üzerine Bilgin, "İlave açıklama yapmayacağım. Bu hafta asgari ücretle ilgili önemli bir toplantı yapıyoruz. Toplantı bittikten sonra bir değerlendirme yapacağız, onu kamuoyuyla paylaşacağız." cevabını verdi.

"(EYT) İstifade edecek insanların tamamını kapsayacak bir düzenleme yapılacak"

Bir basın mensubunun, EYT ile teknik sorun olduğuna dair açıklamaları anımsatıp, "Teknik sorun nedir, yaş mıdır?" şeklindeki sorusuna Bilgin, şu karşılığı verdi:

"Teknik sorun ile yaş arasında bir ilişki nasıl kurdunuz bilmiyorum ama teknik sorun adı üzerinde kayıtlarla ilgili sorunlar. Sorunların çözüldüğünü söylüyoruz. Yani sorun var değil. Alt yapıyı oluşturuyoruz. Yani istifade edecek insanların tamamını kapsayacak bir düzenleme yapılacak."

Projenin ikinci fazı 2023'te başlayacak

AB Türkiye Delegasyonu Birinci Müsteşarı Angel Gutierrez Hidalgo da projenin amacının çocuk bakımı sebebiyle iş gücü piyasasından çekilme riski olan annelerin mali yönden desteklenerek, kayıtlı istihdama katılmalarını teşvik etmek olduğunu söyledi.

Projenin çocuk bakımı ve kadın istihdamın yanında cinsiyet eşitliğine de katkı sağladığını belirten Hidalgo, başarılı bir şekilde tamamlandıkları projenin ikinci fazının 2023'te başlayacağını duyurdu.

SGK Başkanı Kürşad Arat ise proje kapsamında 5 bin 153 anneye doğrudan aylık 325 avro çalışan anne desteği, 7 bin 518 kadına ise tek seferlik 200 avroya kadar bakıcı eğitim teşviki verdiklerini söyledi.

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