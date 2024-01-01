Çalışanların günlük yemek ücreti 2024’te KDV dahil 187 TL olacak

MultiNet yemek kartıyla, çalışanların öğle yemeği giderlerinin tasarruflu ve kolay bir şekilde yönetilmesine yönelik hizmet veren Multinet Up’tan yapılan açıklamaya göre, gelir vergisinden istisna tutulan günlük yemek ücreti 2024 yılında 1 Ocak 2024’ten itibaren geçerli olmak üzere %10 KDV dahil 187 TL olacak.

Gelir Vergisi Kanunu’na göre işverenler, çalışanlarına günlük yemek bedeli tutarında yemek desteğinde bulunduklarında, devlet yapılan ödemeyi Gelir Vergisi, Damga Vergisi, SGK İşveren Hissesi, SGK İşçi Priminden istisna tutuyor. Gelir vergisinden istisna tutulan günlük yemek ücreti her sene yeniden belirleniyor. Geçtiğimiz sene 121 TL olarak belirlenen günlük yemek ücreti, 30 Aralık 2023 tarihli 32415 sayılı 2. Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan 324 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği uyarınca 2024 için 170 TL (KDV hariç) olarak belirlendi. Böylece önceki seneye göre %54.54 oranında artış sağlanmış oldu.