Çalışanlara müjde ! Kıdem tazminatı 34 bin 500 TL oluyor

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, kıdem tazminatıyla ilgili önemli bir müjdeyi sosyal medya hesabından duyurdu. Kıdem tazminatında yapılan düzenlemeyle çalışanları sevindirecek bir gelişme yaşandı.

KIDEM TAZMİNATINDA YENİ YIL RAKAMI

Bir işçinin çalıştığı iş yerinde görev yaptığı süre boyunca hak ettiği kıdem tazminatı gündemdeki önemli konular arasında yer alıyor. Sosyal medya hesabı üzerinden emekli, memur ve asgari ücret konularıyla alakalı sık sık paylaşımlarda bulunan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, 1 Ocak 2024 itibari ile “Kıdem Tazminatı Tavanı” hakkında hissedilir bir artış yapılacağını açıkladı.Erdursun, “1 Ocak 2024'de ''Kıdem Tazminatı Tavanı'' hissedilir şekilde artacak. Kıdem Tazminatı Tavanı devlet memurları kanununa tabi en yüksek devlet memuruna yapılacak artışa göre belirlenecek” dedi.

34 BİN 500 TL OLMASI BEKLENİYOR

Yeni yıl itibari ile kıdem tazminatının 34 bin 500 TL’yi bulmasını beklediklerini ifade eden Erdursun, konuya ilişkin olarak şu açıklamayı yaptı:

“01.07.2023-31.12.2023 için Kıdem Tazminatı Tavanı Brüt 23.489,83 TL'dir.

1 Ocak 2024'de 34.500 TL civarında olması bekleniyor.