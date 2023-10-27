Büyükbaş Hayvan Et Fiyatları
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Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 313 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 313 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Büyükbaş et
|Kg
|313,00
|313,00
|313,00
|HTS
|Patates
|Kg
|9,50
|9,50
|9,50
|HTS
|Lor peynir
|Kg
|56,44
|56,44
|56,44
|HTS
|Kuru fasulye
|Kg
|33,75
|35,00
|34,70
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
Ekonomi