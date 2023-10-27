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Büyükbaş Hayvan Et Fiyatları

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Büyükbaş Hayvan Et Fiyatları
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 313 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 313 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Büyükbaş etKg313,00313,00313,00HTS
PatatesKg9,509,509,50HTS
Lor peynirKg56,4456,4456,44HTS
Kuru fasulyeKg33,7535,0034,70HTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak:Haber Kaynağı

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