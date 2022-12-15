Bütçe kasımda 108 milyar 305 milyon lira fazla verdi

Merkezi yönetim bütçe gelirleri kasımda 347 milyar 734 milyon lira, giderleri 239 milyar 429 milyon lira oldu, merkezi yönetim bütçesi kasımda 108 milyar 305 milyon lira fazla verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kasım ayına ilişkin bütçe gerçekleşmeleri raporunu açıkladı.

Buna göre, kasımda bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 107,3 artarak 347 milyar 734 milyon liraya, bütçe giderleri yüzde 76,4 artışla 239 milyar 429 milyon liraya yükseldi.

Bütçe gelirleri ocak-kasım döneminde ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 100,2 artışla 2 trilyon 547 milyar 156 milyon lira, bütçe giderleri yüzde 94,7 yükselişle 2 trilyon 567 milyar 605 milyon lira oldu.

Böylece merkezi yönetim bütçesi kasımda 108 milyar 305 milyon lira fazla, ocak-kasım döneminde ise 20 milyar 449 milyon lira açık verdi.

Merkezi yönetim bütçe giderleri Kasım 2021'de 135 milyar 757 milyon lira iken geçen ay yüzde 76,4 artışla 239 milyar 429 milyon liraya yükseldi. Böylelikle bu yıl merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 2 trilyon 831 milyar 472 milyon lira ödeneğin yüzde 8,5'i kullanılmış oldu.

Geçen yıl kasım ayı bütçesinde 47 milyar 318 milyon lira faiz dışı fazla oluşurken, bu yıl kasımda söz konusu rakam 132 milyar 708 milyon lira oldu.

Faiz hariç bütçe giderleri, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 78,5 artarak 215 milyar 26 milyon liraya ulaştı. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı yüzde 8,6 olarak hesaplandı.

Kasımda personel giderleri, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 104,4 artarak 62 milyar 945 milyon lira oldu. Personel giderleri için bütçede öngörülen 613 milyar 641 milyon lira ödeneğin yüzde 10,3'ü kullanıldı.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 91,3 artışla 9 milyar 404 milyon liraya yükseldi ve bütçede öngörülen 97 milyar 151 milyon lira ödeneğin yüzde 9,7'si kullanılmış oldu.

Söz konusu dönemde, mal ve hizmet alım giderleri için bütçede öngörülen 214 milyar 814 milyon lira ödeneğin yüzde 12,8'i harcandı. Kasımda yüzde 82 artışla 27 milyar 600 milyon lira mal ve hizmet alımı gideri gerçekleşti.

Cari transferler kasımda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 79,6 artışla 79 milyar 37 milyon lira olarak belirlendi. Bütçede öngörülen 1 trilyon 78 milyar 291 milyon lira ödeneğin yüzde 7,3'ü kullanıldı.

Kasımda 24 milyar 276 milyon lira sermaye gideri, 5 milyar 245 milyon lira sermaye transferi yapıldı. Borç verme giderleri ise 6 milyar 519 milyon lira oldu.

Faiz giderleri söz konusu ayda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 59,3 artışla 24 milyar 403 milyon lira olarak hesaplandı.

Bütçe gelirleri

Merkezi yönetim bütçe gelirleri, geçen yılın kasım ayında 167 milyar 756 milyon lira iken bu yılın kasım ayında yüzde 107,3 artarak 347 milyar 734 milyon liraya çıktı. Bütçe tahminine göre, bütçe gelirlerinin kasım ayı gerçekleşme oranı 2021'de yüzde 15,2 iken geçen ay yüzde 13,6 oldu.

Vergi gelirleri, kasımda, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 109,6 artarak 312 milyar 1 milyon liraya ulaştı. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise Kasım 2021'de yüzde 16,1 iken geçen ay yüzde 14,3 olarak tespit edildi.

Genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri, kasımda yüzde 91,5 artışla 29 milyar 401 milyon lira olarak hesaplandı. Özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 5 milyar 345 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 987 milyon lira olarak belirlendi.

Vergi türleri itibarıyla kasımda geçen yılın aynı ayına göre, gelir vergisi yüzde 65,8, kurumlar vergisi yüzde 161,5, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 27,6, özel tüketim vergisi yüzde 156,7, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 116, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 92, damga vergisi yüzde 54,4, harçlar yüzde 62, diğer vergiler tahsilatı yüzde 75,2 arttı.

Ocak-kasım dönemi

Merkezi yönetim bütçe giderleri Ocak-Kasım 2021 döneminde 1 trilyon 318 milyar 829 milyon lira iken bu yılın aynı döneminde yüzde 94,7 artışla 2 trilyon 567 milyar 605 milyon liraya yükseldi. Böylelikle 2022'de merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 2 trilyon 831 milyar 472 milyon lira ödeneğin yüzde 90,7'si kullanılmış oldu.

Geçen yılın ocak-kasım döneminde bütçe 125 milyar 392 milyon lira faiz dışı fazla verirken, bu yılın aynı döneminde 272 milyar 209 milyon lira faiz dışı fazla oluştu.

Merkezi yönetim bütçesi, Ocak-Kasım 2021 döneminde 46 milyar 500 milyon lira açık verirken, bu yılın aynı döneminde 20 milyar 449 milyon lira açık verdi.

Faiz hariç bütçe giderleri, ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 98,3 artarak 2 trilyon 274 milyar 947 milyon liraya yükseldi. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı yüzde 90,9 olarak hesaplandı.

Personel giderleri, söz konusu dönemde, yüzde 75,8 artışla 567 milyar 132 milyon lira olurken personel giderleri için bütçede öngörülen 613 milyar 641 milyon lira ödeneğin yüzde 92,4'ü kullanıldı.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, bu dönemde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 66,9 artarak 87 milyar 956 milyon liraya yükseldi ve bütçede öngörülen 97 milyar 151 milyon lira ödeneğin yüzde 90,5'i kullanılmış oldu.

Ocak-kasım döneminde mal ve hizmet alım giderleri için bütçede öngörülen 214 milyar 814 milyon lira ödeneğin yüzde 95,6'sı harcandı. Bu dönemde, yüzde 106,6 yükselişle 205 milyar 422 milyon lira mal ve hizmet alımı gideri gerçekleşti. Cari transferler, yüzde 92,4 artarak 1 trilyon 10 milyar 578 milyon lirayı buldu. Bütçede öngörülen 1 trilyon 78 milyar 291 milyon lira ödeneğin yüzde 93,7'si kullanıldı.

Söz konusu dönemde, 177 milyar 454 milyon lira sermaye gideri, 31 milyar 798 milyon lira sermaye transferi yapıldı. Borç verme giderleri ise 194 milyar 607 milyon lira olarak hesaplandı. Faiz giderleri yüzde 70,3 yükselerek 292 milyar 658 milyon liraya çıktı.