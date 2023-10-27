Bunlara Yatırım Yapan Para İçinde Yüzdü! Eylül 2023'te En Karlı Yatırım Araçları Hangileriydi?

Yatırım yapmayı düşünüyorsanız, doğru araçları seçmek büyük önem taşır. Paranızın değerini artırmak için çeşitli yatırım fırsatlarından yararlanabilirsiniz. TÜİK'in son verilerine göre, 2023 Eylül ayında hangi yatırım araçları en yüksek getiriyi sağladı? İşte detaylar:

Eylül Ayının En Yüksek Getirili Yatırım Araçları

TÜİK'in açıkladığı Eylül 2023 finansal yatırım getirilerine göre, BİST 100 endeksi TÜFE'ye göre yüzde 1,81 ile liderlik ederken, Yİ-ÜFE'ye göre yüzde 3,14 getiri sağlamıştır.

Yatırım Araçlarına Göre Enflasyon Etkisi

Yatırımlarınızı değerlendirirken enflasyonun etkisini göz ardı etmemek gerekir. Yİ-ÜFE'ye göre;

Mevduat faizi: yüzde 1,69

Dolar: yüzde 3,16

Külçe altın: yüzde 3,59

Euro: yüzde 5,18

DİBS: yüzde 11,45

TÜFE'ye göre ise;

Mevduat faizi: yüzde 2,96

Dolar: yüzde 4,41

Külçe altın: yüzde 4,83

Euro: yüzde 6,41

DİBS: yüzde 12,59 kayıp yaşanmıştır.

BIST 100 Endeksi Üç Aylık Değerlendirme

Üç aylık dönemde, BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE'ye göre yüzde 26,01, TÜFE'ye göre yüzde 19,35 ile en yüksek reel getiriyi sağlamıştır. Bu dönemde DİBS yatırımcıları için ise Yİ-ÜFE ile yüzde 28,27, TÜFE ile yüzde 32,06 kayıp yaşattı.

Altı Aylık Yatırım Değerlendirmesi

Altı aylık değerlendirmede BIST 100 endeksi liderliğini koruyarak Yİ-ÜFE ile yüzde 23,06, TÜFE ile yüzde 18,33 getiri sağlamıştır. DİBS ise Yİ-ÜFE ile yüzde 39,75, TÜFE ile yüzde 42,06 kayıp yaşatmıştır.

Yıllık Yatırım Getirisi Değerlendirmesi

Finansal yatırım araçlarına yıllık bakış açısında BIST 100, Yİ-ÜFE ile yüzde 65,47, TÜFE ile yüzde 51,04 getiri sağlayarak dikkatleri üzerine çekmiştir. Yıllık olarak diğer yatırım araçlarından külçe altın yüzde 13,96 ve euro yüzde 7,83 getiri sağlamış; dolar, mevduat faizi ve DİBS sırasıyla yüzde 0,01, yüzde 21,57 ve yüzde 43,3 kayıp yaşatmıştır.