Bugünün piyasa sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 104,86 puan artarak 8.118,75 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 21,82 puan ve yüzde 0,27 değer kazanarak 8.035,70 puandan başladı. Gün içinde en düşük 7.797,06, en yüksek 8.118,75 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,31 artışla 8.118,75 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,94, teknoloji endeksi yüzde 1,08, sanayi endeksi yüzde 0,93 ve hizmetler endeksi yüzde 0,93 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 140,47 puan ve yüzde 1,66 yükselişle 8.592,44 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 59'u prim yaptı, 38'i geriledi. Sasa Polyester, Şişecam, Türk Hava Yolları, İş Bankası (C) ve Koza Altın İşletmeleri en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

​​​​Altının onsu 1.910 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.910 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 2,8 azalışla 1 milyon 634 bin liradan tamamladı.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 22,31'den, bileşik getirisi de yüzde 23,55'den gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 26,8881 lira, satışta 26,9958 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 26,8836 lira, satışta 26,9913 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0670, sterlin/dolar paritesi 1,2420, dolar/yen paritesi de 147,1 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,4 artışla 93,4 dolardan işlem görüyor.