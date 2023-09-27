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Bugünkü Benzin İndirimi: İstanbul, Ankara ve İzmir'de Ne Kadar Tasarruf Edeceksiniz?

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Bugünkü Benzin İndirimi: İstanbul, Ankara ve İzmir'de Ne Kadar Tasarruf Edeceksiniz?
Benzin fiyatlarını günlük olarak izlemek, özellikle sıkça araç kullanan sürücüler için büyük bir öneme sahip. Araç sürücülerinin en çok merak ettiği konuların başında gelen benzin fiyatlarında son gelişmeler neler? İşte detaylar ve en son fiyat bilgileri.

Benzin fiyatlarını günlük olarak izlemek, özellikle sıkça araç kullanan sürücüler için büyük bir öneme sahip. Araç sürücülerinin en çok merak ettiği konuların başında gelen benzin fiyatlarında son gelişmeler neler? İşte detaylar ve en son fiyat bilgileri.

2023 Yılı Güncel Benzin Fiyatları: Ne Kadar Ödemeniz Gerekiyor?

Haberlere göre, bugün itibariyle benzinin litre fiyatında ciddi bir indirim gerçekleştirildi. Özellikle bu indirim haberini bekleyen sürücüler için oldukça sevindirici. Litre başına yapılan bu indirim tam olarak 1,90 TL.

Benzinin İstanbul'daki Son Fiyatı

Fiyat indiriminden sonra İstanbul'da benzinin litre fiyatı son olarak 36,67 TL olarak belirlendi.

Benzinin Ankara'da Güncel Fiyatı

Başkent Ankara'da benzin fiyatları indirim sonrasında litre başına 37,29 TL olarak tespit edildi.

İzmir'de Benzin Fiyatlarında Son Durum

İzmir, Türkiye'nin batı kıyısındaki en büyük şehirlerden biri olarak, benzin fiyatlarındaki değişiklikleri yakından takip ediyor. Son indirimle beraber İzmir'de benzinin litre fiyatı 37,41 TL'ye düştü.

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