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Bugün Altın Ne Oldu?

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Bugün Altın Ne Oldu?
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, 1 milyon 750 bin lira oldu. Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 662 bin lira, en yüksek 1 milyon 754 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışına paralel 1 milyon 750 bin liradan tamamladı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, 1 milyon 750 bin lira oldu. Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 662 bin lira, en yüksek 1 milyon 754 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışına paralel 1 milyon 750 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 4 milyar 564 milyon 258 bin 615,72 lira, işlem miktarı ise 2.693,05 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 4 milyar 565 milyon 729 bin 369,49 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Çakmakçı Kıymetli Madenler, Hakan Yetkili Müessese ve Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin verileri şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış1.750.000,001.956,90
En Düşük1.662.000,001.864,00
En Yüksek1.754.000,001.968,50
Kapanış1.750.000,001.960,00
Ağırlıklı Ortalama1.689.689,661.905,51
Toplam İşlem Hacmi (TL)4.564.258.615,72
Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.693,05
Toplam İşlem Adedi116

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