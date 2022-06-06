Buğday ve arpa alım fiyatları üreticileri sevindirdi

Yaklaşık 6 milyon 394 bin dekar alanda hububat tarımının yapıldığı kentte, Türkiye'deki buğdayın yüzde 10'u, arpanın ise yüzde 11'i üretiliyor.

Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu, bu yıl verim ve kalitenin geçen yıla göre artmasını beklediklerini söyledi.

Hububatta harman dönemine gelindiğini aktaran Eyyüpoğlu, şöyle konuştu:

"Şanlıurfa'mızda buğday üretimimiz yaklaşık 2 milyon 500 bin dönüm, arpa üretimiz ise 800 bin dönüm. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı buğday ve arpa fiyatını çiftçilerimiz çok makul gördü. Çok güzel bir fiyat açıklaması yapıldı. Çiftçilerimiz bu açıklanan fiyattan çok memnunlar. Buğday deyince akıllara Şanlıurfa geliyor. Sert makarnalık buğday Şanlıurfa'daki çiftçiler tarafından yetiştiriliyor. Fabrikalar en az yüzde 10 bu buğdayı karıştırıp kullanıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımıza açıkladığı fiyattan dolayı teşekkür ediyorum. Yalnız girdilerimiz biraz yüksek, bunları da düşürürse çiftçilerimiz çok memnun olur, Allah devletimize zeval vermesin."