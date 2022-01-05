Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar corona korona koronavirüs salgın ısparta
Kovid-19 vaka sayısı üç büyükşehirde arttı
Kovid-19 vaka sayısı üç büyükşehirde...
Bu yıl Türkiye'nin kazanımlarının en yüksek olduğu yıl olacak
Bu yıl Türkiye'nin kazanımlarının en...
Okullarımızda yeni önlemlere başvuracağımız bir alarm durumu söz konusu değil
Okullarımızda yeni önlemlere başvuracağımız bir...
Türkiye'den 160 ülkeye Kovid-19 salgınıyla mücadele desteği
Türkiye'den 160 ülkeye Kovid-19 salgınıyla...

Bu yıl Türkiye'nin kazanımlarının en yüksek olduğu yıl olacak

Bu yıl Türkiye'nin kazanımlarının en yüksek olduğu yıl olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Bu yıl tarihi rekorların kırıldığı, yeni ekonomik modelin uygulanabilir olduğu, öngörülebilir, Türkiye'nin kazanımlarının en yüksek olduğu yıl olacak." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ankara’da "MÜSİAD Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı"nda konuşuyor.

Bakan Nebati, "Kur artık tartışılır olmaktan çıktı. Serbest piyasa koşulları altında döviz kurları dengeye kavuştu, artık gündemimizden çıkarıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Dün itibarıyla kur korumalı Türk lirası mevduat hesabında 91,5 milyar liraya ulaşan bir hacme geldik."

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.