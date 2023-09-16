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Bu Özel Banka Emekli Kampanyası Yaptı: 7500 TL Maaş Alanlara Büyük Hediye

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Bu Özel Banka Emekli Kampanyası Yaptı: 7500 TL Maaş Alanlara Büyük Hediye
Albaraka Türk Katılım Bankası, emeklilere özel olarak düzenlediği kampanya ile maaşlarını bankaya taşıyanlara büyük avantajlar sunuyor. En az 7500 TL maaş alan emeklilere 6500 TL+3500 TL hediye ediliyor. İşte detaylar!

Albaraka Türk Katılım Bankası Emekli Promosyonu Kampanyası Eylül 2023:

Albaraka Türk Katılım Bankası, katılım bankacılığı sektörünün öncülerinden biri olarak her ay avantajlı kredi ve kredi kampanyaları ile dikkat çekiyor. Son olarak, emeklilere özel bir ek ödeme kampanyası düzenlediğini duyuran banka, bu kampanya ile emeklileri sevindirmeye hazırlanıyor. Kampanya, ay sonuna kadar geçerliliğini sürdürecek.

Emeklilere Ek Ödeme Hizmeti:

Albaraka Türk Katılım Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre, emeklilerin maaş hesaplarını bankaya taşıyıp bu hesapları en az 3 yıl boyunca bankada tutma taahhüdünde bulunduklarında, SGK maaşlarına orantılı olarak ek ödeme hizmeti sunulacak. Promosyon tutarları ise aşağıdaki gibi olacak:

  • 3500 TL'ye kadar maaş alan emeklilere: 4.500 TL

  • 3.500 TL ile 7.499 TL arasında maaş alan emeklilere: 5.000 TL

  • 7.500 TL ile 9.999 TL arasında maaş alan emeklilere: 6.000 TL

  • 10.000 TL ve üzeri tutarlarda maaş alan emeklilere: 6.500 TL

Bu kampanya ile Albaraka Türk Katılım Bankası, emeklilere maddi destek sağlayarak onların finansal yaşamlarını kolaylaştırmayı hedefliyor. Emekliler, maaşlarını bu bankaya taşıyarak hem avantajlı bir ek ödeme kazanacaklar hem de katılım bankacılığı hizmetlerinden yararlanma fırsatı elde edecekler.

Emeklilere yönelik bu özel kampanya, bankanın müşteri odaklı hizmet anlayışının bir yansıması olarak dikkat çekiyor. Emekliler, Albaraka Türk Katılım Bankası ile maaş işlemlerini yaparak daha fazla kazanç elde edebilirler. Kampanyadan faydalanmak isteyen emekliler, bankanın şubelerine başvurarak detaylı bilgi alabilirler.

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