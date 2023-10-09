Bu Maaşı Duyanlar Hemen Başvuruda Bulunuyor: TPAO'dan Tarihi Fırsat! 49 Bin TL İçin Kimler Başvuruda Bulunabilecek?

Muazzam maaş teklifleriyle TPAO, iş arayışında olanları ve mevcut çalışanları bile cezbetmeye başladı! Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) personel alım süreci resmi olarak başladı. TPAO'nun bu kadar yüksek maaş önerisiyle birçok kişi başvuruda bulunmayı planlıyor.

TPAO Personel Alımının Ayrıntıları

Türkiye'nin önde gelen kuruluşlarından TPAO, Merkez ve Taşra Teşkilatlarında görev alacak 68 yeni personel arayışında. İlgilenen adayların başvurularını İŞKUR üzerinden gerçekleştirebilecekleri belirtildi. TPAO tarafından yapılan açıklamaya göre maaş skalası, en düşük 20.315,00 TL'den başlayarak, en yüksek 49.774,90 TL'ye kadar çıkıyor. Bu cazip teklif, birçok adayın başvuruda bulunmasını teşvik ediyor.

TPAO'ya Nasıl Başvurulur?

Başvuruda bulunmak isteyen adayların 9 Ekim ile 13 Ekim 2023 tarihleri arasında harekete geçmeleri gerekiyor. İŞKUR'un resmi internet sitesi olan iskur.gov.tr ya da İŞKUR'un İl/Şube Müdürlüklerini kullanarak başvuru yapabilirsiniz.

İŞKUR Üzerinden Başvuru Adımları

İlk olarak İŞKUR'un resmi web sitesine giriş yapın. Arama bölümüne "TPAO" kelimesini yazarak aratın. Karşınıza çıkan iş ilanları arasından uygun olanı seçin. Başvuru şartlarını kontrol edin ve E-Devlet şifrenizle giriş yaparak başvurunuzu tamamlayın.

Başvuru İçin Genel Şartlar

TPAO'nun personel alım süreci, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri göz önünde bulundurularak, KPSS'nin ilgili Puan Türü ve belirtilen diğer kriterlere göre gerçekleştirilmekte. İlgilenen adaylar, 09.10.2023-13.10.2023 tarihleri arasında, 5 gün boyunca, İŞKUR üzerinden ya da İŞKUR İl/Şube Müdürlüklerine başvurabilirler. Alım süreciyle ilgili daha detaylı bilgi ve şartlar ekte sunulan tabloda yer almakta.

Daha fazla bilgi ve detaylar için TPAO'nun resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.