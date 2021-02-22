‘Bu kadar sanayi yeter’ demek ihanet

Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin (EGD) görüntülü platformda yayınlanan ‘Türkiye Ekonomiyi Konuşuyor’ programının bu defaki konuğu Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay oldu. EGD Başkanı Celal Toprak ve EGD Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Uluğtürkan’ın moderatörlüğünde ekonomi gazetecilerinin sorularını yanıtlayan BTSO Başkanı Burkay, büyük ekonomi olma hedefi bulunan Türkiye’de daha fazla yatırıma ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

EN AZ YÜZDE 3 OLMALI

Türkiye’nin 50 yıllık geleneksel üretim yapısıyla gelecek 50 yılı yakalayamayacağını belirten Burkay, “Gelişmiş ülkeler havacılık, savunma, otomotiv gibi teknoloji yoğun sektörlerine entegre ettikleri üniversiteleri ve mükemmeliyet merkezlerini yatırım fonlarıyla birlikte bir ekosistem kurmuşken biz ‘Bu kadar sanayi yeter’ diyemeyiz. Bursa’nın 11 bin 200 kilometrekarelik yüzölçümünde sanayinin payı binde 8. Bu payla Bursa ekonomisinde gelirin yüzde 46’sı sanayiden geliyor. Almanya’nın şehirlerinde bu oran yüzde 3 civarında. Eğer hedefimiz 10 büyük ekonomiyse topraklarımızın en az yüzde 3’lük bölümünü sanayiye tahsis etmek zorundayız” dedi.

Yatırımcının sanayi alanı bulma konusunda zorlandığını belirten BTSO Başkanı Burkay, “Bu konuda çok yoruluyoruz. Elbette ormanlarımızı, tarımı, arkeolojiyi koruyacağız. Üretirken çevreyi kirletmeyeceğiz. Ancak bu ülkede sanayi yatırım alanlarını artırma, yatırımcıya hazır hale getirme zorunluluğumuz var. Metrekaresi 800 dolara arsa alarak kim, nasıl, hangi yatırımı yapacak?” diye sordu.

AVRUPA, 6’NCI BÖLGE TEŞVİĞİNDEN DAHA CAZİP

Son dönemde gelişmiş ülkelerin dahi üretimi kendi ülkesine çekme yarışına girdiğini belirten Burkay, “Odamızı ziyaret eden ABD’li, Avrupalı heyetler bizden ülkelerinde yatırım yapmamızı talep ediyor. Arazi bedellerinden vergi avantajlarına bakıyorsunuz, bizim 6’ncı bölge teşviklerinden daha uygun. Böyle bir durumda Türkiye’de sanayi yatırımlarına ayırdığımız altyapısı hazır bölge oranımızı artırmak zorundayız” dedi.

Pandemiyle birlikte dünya ticaretinde bir dönüşüm yaşandığını, en önemli sorunun hâlâ belirsizlik olduğunu anlatan Burkay, “Küresel tedarik zincirindeki değişimin sinyallerini almaya başladık. Her gün tonu 250 dolar artan hammadde fiyatlarıyla karşı karşıyayız. Limandan fabrikamıza en geç 2 günde 2 bin 700 dolara gelen konteyner talep edilmesinden 17 gün sonra ancak 10 bin dolara gelir oldu. Daha hızlı aksiyon almaya ihtiyacımız var” diye konuştu.

REKABET YERYÜZÜNDEN GÖKYÜZÜNE TAŞINIYOR

Yaklaşık 15 yıl önce BTSO olarak gelişmiş 10 ülkenin üretim yapısını incelediklerini, bu ekonomilerin otomotiv, havacılık, savunma sanayii, raylı sistem gibi teknoloji yoğun sektörlerdeki dönüşüm modellerini şehirlerine taşıdıklarını anlatan Burkay, şunları söyledi:

“Teknolojiye dayalı uluslararası rekabetin artık yeryüzünden uzaya taşındığı yeni bir döneme girdik. 2013 yılından itibaren özellikle otomotiv ve makine gibi sektörlerdeki firmaların üretim yeteneklerini uzay, havacılık, savunma, nanoteknoloji, kompozit malzemeler ve mekatronik gibi ileri teknoloji gerektiren alanlara dönüştürmeyi hedefledik. GUHEM projemizi de işte bu vizyon doğrultusunda hayata geçirdik. Bu merkezimiz, Cumhurbaşkanımızın ülkemizi uzay ligine taşıma kararlılığı doğrultusunda Bursa’mıza uzay ve havacılık yolculuğunda yeni bir misyon yükleyecek.”

İNSAN KAYNAĞINA YATIRIM

Bursa’nın yerli otomobil TOGG için yatırım üssü olarak belirlenmesinde ve uzay çalışmalarında şehrin öne çıkmasının tesadüfi olmadığını belirten Burkay, “Sadece farklı sektörlerde kurduğumuz mükemmeliyet merkezleri ve sürdürdüğümüz farklı projelerle değil insan kaynağına yaptığımız etkin yatırımlar da Bursa’yı katma değeri yüksek yatırımların ilgi odağı haline getirdi. Mühendislik fakültelerinden, meslek liselerinden lisans ve ön lisans eğitimini alan gençleri BUTGEM Vakfımızın kompleksinde eğitime alıyor, yetiştiriyoruz. Yılda 2 bin 500 kursiyerimizin yüzde 90’ına iş garantisi sağlıyoruz. Şu an TOGG’un gereksinim duyacağı insan kaynağının yetiştirilmesine odaklandık” dedi.

YENİ FİKİRLERİN FONUNU KURUYORUZ

Projeleriyle Bursa’da sektörleri yüksek katma değerli üretim yönünde dönüştürürken yatırımcıları da dönüştürecek program üzerinde çalıştıklarını anlatan BTSO Başkanı Burkay, “Gelişmiş ülkelerin girişimcileri ‘kâr’ realizasyonundan ‘değer’ realizasyonuna geçiş yaptı. Güne değil, gelecek 50 yıla yatırım yapılıyor. Veri, bilgi satıyorlar. Teknoloji girişimlerini destekleyen fonları kurmak zorundayız. Yeni fikirlere yatırım yapacak bir fon yapısını Bursa’da kuracağız” ifadelerini kullandı.