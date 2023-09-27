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Bu Hafta Hangi Çiftçilere Destek Ödemesi Yapılacak? Kimler Faydalanacak?

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Bu Hafta Hangi Çiftçilere Destek Ödemesi Yapılacak? Kimler Faydalanacak?
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın çiftçilere yönelik desteği kesintisiz sürüyor. Bu çerçevede, eylül ayı içerisinde gerçekleştirilecek dördüncü tarımsal destek ödemesi hakkında bakanlığın resmi web sitesinden yapılan duyuru ile bilgilendirme yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın çiftçilere yönelik desteği kesintisiz sürüyor. Bu çerçevede, eylül ayı içerisinde gerçekleştirilecek dördüncü tarımsal destek ödemesi hakkında bakanlığın resmi web sitesinden yapılan duyuru ile bilgilendirme yapıldı.

Eylül Ayı Tarımsal Destek Ödeme Takvimi

Geçen hafta, TC kimlik numarası son hanesi 4, 6 ve 8 olan çiftçilere destek ödemeleri gerçekleştirildi. Ancak bu hafta sonunda, TC kimlik numarasının son rakamı 0 veya 2 olan çiftçilere ödeme yapılması planlanıyor.

Tarımsal Destek Ödemelerinin Ayrıntıları

Bu ödemeler birkaç farklı kategoriye ayrılarak yapılıyor. İşte bu kategorilere göre ayrıntılar:

  • Süt Desteği: Bu kapsamda toplamda 1 milyar 150 milyon 23 bin 351 TL ödeme yapılacak.
  • Bireysel Sulama Sistemleri Desteği: 162 milyon 741 bin 597 TL ödeme miktarı ile bu destek kategorisinde ödemeler gerçekleştirilecek.
  • Uzman Eller Projesi: Bu proje kapsamında 63 milyon 24 bin 409 TL destek sağlanıyor.
  • Hayvan Hastalıkları Tazminat Desteği: Bu destekten faydalananlara toplamda 60 milyon 849 bin 618 TL ödeme yapılacak.
  • Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği: Bu kategoriye ayrılan bütçe ise 43 milyon 360 bin 25 TL.
  • Düve Alım Desteği: Bu destekte ise 4 milyon 16 bin TL ödeme yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bu ödemelerle çiftçilere sağladığı maddi destek, ülkenin tarımsal potansiyelini artırmak ve çiftçilerin daha verimli bir üretim yapabilmeleri için oldukça kritik bir öneme sahip. Bakanlığın resmi internet sitesinden yapılan duyurularla çiftçilerin bilgilendirilmesi de, bu sürecin şeffaf ve düzenli bir şekilde ilerlemesine katkıda bulunuyor.

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