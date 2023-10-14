Bu Hafta En Çok Ne Kazandırdı? İşte Haftanın Yıldızı!

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri ve değerli metaller haftalık bazda dikkate değer değişiklikler gösterdi. İşte bu haftanın öne çıkan finansal gelişmeleri:

Borsa İstanbul'da Hisse Senetleri Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 4,15 değer kaybederek zorlu bir haftayı geride bıraktı. BIST 100 endeksi, en düşük 8.054,64 ve en yüksek 8.518,86 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 4,15 değer kaybederek 8.113,30 puandan tamamladı.

Altın Değer Kazandı

Altın piyasasında ise hareketlilik gözlendi. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 5,42 değer kazancıyla 1.713 liraya yükseldi. Aynı dönemde Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 6,75 kazançla 11.508 liraya çıktı.

Çeyrek Altın Değer Artışı

Çeyrek altının satış fiyatı da dikkat çekici bir artış gösterdi. Geçen hafta sonu 2.670 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 2.817 liraya yükseldi.

Döviz Kurları Değişti

Döviz kurları da hareketli bir hafta geçirdi. ABD doları yüzde 0,69 değer kazancıyla 27,8110 liraya, euro ise yüzde 0,69 kazançla 29,2300 liraya yükseldi.

Yatırım Fonları ve Emeklilik Fonları

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,04 değer kazanırken bireysel emeklilik fonları yüzde 0,20 değer kaybetti. Kategorilere göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 4,52 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.