Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?

Bu hafta yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın ve dolar kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 4,36 kayıpla 7.961,98 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 7.797,06, en yüksek 8.403,81 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 3,29 kayıpla 7.370,75 puana, Teknoloji Endeksi yüzde 3,91 azalışla 8.782,24 puana, Mali Endeks yüzde 4,73 azalarak 7.875,01 puana, Sanayi Endeksi yüzde 3,15 değer kaybıyla 12.951,40 puana geriledi.

Şekerbank en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 12,15 ile Şekerbank oldu. Şekerbank'ı yüzde 9,77 ile İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, yüzde 8,29 ile Galata Wind Enerji izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 16,09 ile Tukaş, yüzde 13,02 ile Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, yüzde 12,98 ile Kimteks Poliuretan şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 345 milyar 896 milyon lirayla Koç Holding, 313 milyar 398 milyon lirayla Türk Hava Yolları ve 306 milyar 449 milyon lirayla Ford Otomotiv oldu.

Altın ve dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,60 artışla 1.672 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,59 kazançla 11.088 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,48 değer kazanarak 26,9790 lira, avronun satış fiyatı yüzde 0,02 yükselişle 28,8210 lira oldu.

Geçen hafta 33,5460 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,04 azalarak 33,5320 liraya indi.

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,02 kayıpla 30,1770 liradan alıcı buldu.

Döviz Kurları

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

Yatırım Aracı Adı 2022 Sonu Fiyatı (TL) Geçen Hafta Sonu Fiyatı (TL) Bu Hafta Sonu Fiyatı (TL) Haftalık Değişim (%) 2022 Sonuna Göre Değişim (%) Külçe Altın 1.094,00 1.662,00 1.672,00 0,60 52,83 Cumhuriyet Altını 7.330,00 11.023,00 11.088,00 0,59 51,27 ABD Doları 18,7180 26,8510 26,9790 0,48 44,13 Avro 19,9800 28,8160 28,8210 0,02 44,25 İngiliz Sterlini 22,5700 33,5460 33,5320 -0,04 48,57 İsviçre Frangı 20,2850 30,1820 30,1770 -0,02 48,77

Yatırım ve BES Fonlarındaki Haftalık Değişim: Kazananlar, Kaybedenler ve Trendler

Bu hafta finansal piyasaların dinamikleri, yatırım ve BES fonlarını farklı şekillerde etkiledi. Yatırım fonları ortalama olarak yüzde 0,20, BES fonları ise yüzde 0,50 değer kaybetti.

Yatırım Fonları: Karışık Sonuçlar

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 0,59 ile "Para Piyasası Fonları" oldu. Ancak "Borsa Yatırım Fonları", yüzde 2,93 ile haftanın kaybedeni olarak dikkat çekti.

BES Fonları: Yükselme ve Düşüşler

BES fonları arasında ise en fazla yükselen, yüzde 1,20 ile "Yaşam Döngüsü/Hedef Fon" olarak kaydedildi. "Devlet Katkısı" fonları ise yüzde 2,37 oranında değer kaybederek haftanın en çok gerileyen kategorisi oldu.

Toplu Sonuçlar

Her iki fon kategorisinde de ortalama getiriler farklı yönlere gitmiş olsa da, kazandıran ve kaybettiren fon sayıları yatırım seçeneklerinin çeşitliliğini ve risklerini ortaya koyuyor.

Haftalık Yatırım ve BES Fon İstatistikleri

Fon Kategori Adı Haftalık Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Yatırım Fonları -0,20 815 439 Borsa Yatırım Fonları -2,93 2 17 Borçlanma Araçları Fonları 0,10 59 13 ... ... ... ... Emeklilik Fonları (BES) -0,50 134 243 Devlet Katkısı -2,37 0 12 Yaşam Döngüsü/Hedef Fon 1,20 3 0

Bu haftalık analiz, yatırımcıların hangi yatırım araçlarına yönelmeleri gerektiğine dair kritik veriler sunuyor. Özellikle yükselen ve düşen kategoriler, piyasadaki mevcut trendleri gözler önüne seriyor. Yatırımcılar, bu istatistikler ışığında yatırım stratejilerini gözden geçirebilirler.

Haftanın Yatırım ve Emeklilik Fonları Kazananları Belirlendi

Bu hafta yatırım ve emeklilik fonları piyasasında dikkat çekici hareketler yaşandı. Öne çıkan başarılı fonlar yatırımcıların yüzünü güldürdü.

Yatırım Fonlarından Yüksek Kazanç

Ziraat Portföy Onbirinci Serbest (TL) Fon, yüzde 21,65'lik etkileyici bir yükselişle haftanın en fazla kazandıran yatırım fonu oldu. Tacirler Portföy KG Serbest Özel Fon ve Hedef Portföy Rota Hisse Senedi Serbest (TL) Fon da yüzde 21,24 ve yüzde 21,05 ile hemen arkasında yer aldı. Azimut Portföy ve A1 Portföy gibi diğer fonlar da haftalık getiri açısından iyi performans gösterdi.

Emeklilik Fonları Dinamizmi

Emeklilik fonları tarafında ise QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik AŞ OKS Muhafazakar Değişken Emeklilik Yatırım Fonu, yüzde 4,95'lik bir artışla haftanın en kazançlısı oldu. Diğer emeklilik yatırım fonları arasında HDI Fiba ve Anadolu Hayat Emeklilik gibi şirketler de yatırımcılarına olumlu getiriler sağladı.

Aşağıda haftanın en fazla kazandıran yatırım ve emeklilik fonu yer almaktadır.

Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) ZİRAAT PORTFÖY ONBİRİNCİ SERBEST (TL) FON 10,674537 21,65 TACİRLER PORTFÖY KG SERBEST ÖZEL FON 8,473399 21,24 HEDEF PORTFÖY ROTA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON 77,604284 21,05

Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS MUHAFAZAKAR DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,033303 4,95 QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,10597 3,93 HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. INVEO PORTFÖY FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,028206 2,47

Bu haftalık performanslar yatırım stratejilerini belirlerken değerli birer referans olabilir.

Bu Hafta En Fazla Kaybettiren Yatırım ve Emeklilik Fonları Açıklandı

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 36,34 ile "QNB Finans Portföy Sadil Serbest (Döviz) Özel Fon" olarak belirlendi. Emeklilik yatırım fonları arasında ise yüzde 4,35'lik düşüşle "HDI Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ Standart Emeklilik Yatırım Fonu" bu haftanın en fazla kaybettireni oldu.

Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) QNB FİNANS PORTFÖY SADİL SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON 59,311395 -36,34 AZİMUT PORTFÖY CCO HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 71,751999 -18,02 GLOBAL MD PORTFÖY ADA SERBEST FON 11,581813 -16,91 KT PORTFÖY KUVEYT TÜRK YABANCI KATILIM SERBEST ÖZEL FON 4,600842 -15,15 AZİMUT PORTFÖY CO HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 2,946341 -14,05 HEDEF PORTFÖY MAVİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 7,911215 -10,89 HEDEF PORTFÖY ÇINAR HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 6,459409 -10,54 ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON 3,170521 -8,82 ZİRAAT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON 3,16246 -8,74 AK PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 0,551879 -8,54

Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,03586 -4,35 HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,044933 -3,96 HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,054271 -3,91 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İŞ BANKASI İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,582606 -3,60 VİENNALİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,046429 -3,12 AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,046001 -3,05 VİENNALİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,258326 -3,04 METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,048497 -2,95 GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,120469 -2,77 TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,032483 -2,76

Yukarıdaki veriler bu hafta itibarıyla güncellenmiştir.