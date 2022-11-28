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Bu hafta ekonomide yoğun veri trafiği takip edilecek

Türkiye'yi bu hafta yoğun bir ekonomi gündemi bekliyor. Yılın üçüncü çeyreğine ilişkin büyüme verilerinin açıklanacağı haftada, dış ticaret ve ekonomik güven endeksine ilişkin datalar da kamuoyuna duyurulacak.

EKONOMİ 28.11.2022, 11:48
Bu hafta ekonomide yoğun veri trafiği takip edilecek

Bu kapsamda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 30 Kasım Çarşamba günü yılın 3'üncü çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını açıklayacak. Temmuz-eylül dönemine ilişkin dönemsel gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verileri saat 10.00'da duyurulacak.

Türkiye ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 7,6 büyüme kaydetmiş, 2021 yılının 3. çeyreğinde büyüme oranı yüzde 7,9 olmuştu. AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, GSYH'nin 3. çeyrekte yüzde 3,9 büyümesini bekliyor.

TÜİK, yarın kasım ayına ilişkin ekonomik güven endeksini kamuoyuna duyuracak. Endeks, eylülde 94,3 iken ekimde yüzde 3 yükselerek 97,1 olmuştu.

Dış ticaret ve enflasyon

Bu hafta gözlerin çevrileceği diğer bir veri de 2 Aralık Cuma günü Ticaret Bakanlığınca açıklanması beklenen dış ticaret verileri olacak.

Geçen ay ihracat 21,3 milyar dolara çıkarken, bu en yüksek ekim ayı ihracat verisi olarak kayıtlara geçmişti. İthalat da söz konusu ayda 29 milyar 303 milyon dolara yükselmiş, dış ticaret açığı ise 8 milyar 6 milyon dolar olarak hesaplanmıştı.

Enflasyon rakamları da gelecek hafta 5 Aralık Pazartesi günü açıklanacak.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde aylık bazda yüzde 3,54, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 7,83 artış göstermişti. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 85,51, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 157,69 olarak kaydedilmişti.

Fiyat artışları Kabine Toplantısı'nın gündeminde

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bugün saat 15.30'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak. Toplantıda, sözleşmeli kamu çalışanlarını ilgilendiren kamuda kadroya geçiş konusunun ele alınması bekleniyor.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, marketlerdeki fiyat artışlarına yönelik para cezasının dışında atılacak adımların da ilk Kabine Toplantısı'nda masaya yatırılacağının sinyalini vermişti.

İşsizlik ve sanayi üretim endeksi takip edilecek

Gelecek ay takip edilecek diğer verilere de bakıldığında, işsizlik rakamları 12 Aralık Pazartesi günü belli olacak. TÜİK, ekim dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıklayacak. İşsizlik oranı eylülde bir önceki aya göre 0,3 puan artışla yüzde 10,1 olarak kayıtlara geçmişti.

Ayrıca aynı gün ekim ayına ilişkin dış ticaret ve inşaat maliyet endeksleri açıklanacak.

Sanayi üretim endeksi de 13 Aralık Salı günü kamuoyuna duyurulacak. Endeks, eylülde aylık bazda yüzde 1,6 düşerken, yıllık bazda yüzde 0,4 artış göstermişti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı da kasım ayı bütçe gerçekleşmelerini 15 Aralık Perşembe günü açıklayacak. Aynı gün kasım ayı konut satış istatistikleri de açıklanacak.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen 2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, Genel Kurul'daki görüşmelerin ardından yasalaşacak.

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