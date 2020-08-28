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Bu fabrika, dünyadaki i20 üretiminin yaklaşık yüzde 50'sini karşılayacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Hyundai i20 Seri Üretim Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Bu fabrika, dünyadaki i20 üretiminin yaklaşık yüzde 50'sini karşılayacak." dedi.

Bu fabrika, dünyadaki i20 üretiminin yaklaşık yüzde 50'sini karşılayacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hyundai i20 Seri Üretim Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Bu fabrika, dünyadaki i20 üretiminin yaklaşık yüzde 50'sini karşılayacak. Üretimin yüzde 90'ı ihraç edilecek. Üretilen i20 otomobillerinin yerlilik oranı yüzde 60'ın üzerinde." ifadelerini kullandı.

Varank, şöyle devam etti:

"2030'da elektrikli, bağlantılı, otonom hafif ve ağır ticari araçlar üretiminde Avrupa'da lider, dünyada ilk 5 ülke arasında olmak istiyoruz."

Temmuz ayında 1200 yatırım teşvik belgesi düzenlendiğini belirten Varank, şunları kaydetti:

"Teşvik tarihimizde yeni bir zirveye ulaşmış olduk. Böylece yılın ilk 6 ayında 108 milyar liralık sabit yatırımı teşvik ederek 163 bine yakın vatandaşımıza yeni iş imkanları oluşmasının önünü açtık."

Bugün açıklanan ekonomik güven endeksi verilerini de değerlendiren Bakan Varank, "Burada da olumlu trendin, pozitif trendin devam ettiğini görebiliyoruz. Dolayısıyla vatandaşımızın önümüzdeki döneme ilişkin beklentilerinin pandemi dönemine göre daha olumlu olduğu sonucuna bu rakamlardan ulaşabiliriz." diye konuştu.

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