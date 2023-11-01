Bozuk Para Eksikliğine Son! Darphane'den Sürpriz: 34 Yıl Sonra 2,5 TL'lik Madeni Para Yeniden Tedavülde!

1989'da piyasadan çekilen 2,5 TL'lik madeni paralar, 34 yılın ardından tekrar kullanıma sunulacak. Darphane'nin bütün hazırlıklarını tamamladığı bu yeni emisyon için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayı bekleniyor. Yetkililer, yeni paraların hem ekonomik tasarruf sağlayacağını hem de mevcut bozuk para eksikliğini gidereceğini vurguluyor.

2,5 TL'lik Madeni Paranın Geçmişi

Bu paralar, ilk defa 1960'ta tanıtıldı ve 1989'a kadar aktif olarak kullanıldı. Ancak değer kaybı sebebiyle dolaşımdan kaldırıldı. Şimdi, bozuk para ihtiyacını karşılamak ve 1 TL üzerindeki talebi azaltmak amacıyla tekrar basılması planlanıyor.

Darphane'nin Yeniden Basım Planı

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, bu paraların tekrar basımı için hazır. Ancak son onayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelmesi bekleniyor. Onayın ardından, bu paraların hızla tedavüle girmesi öngörülüyor.

2 TL mi 2,5 TL mi?

Darphane, öncelikle 2 TL'lik madeni paraların basımını önermişti. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2,5 TL'lik madeni paranın daha uygun olacağını belirtti. Bu geribildirim üzerine, Darphane 2,5 TL'lik para için çalışmalara başladı.

2,5 TL'lik Paranın Tasarımı

Atatürk'ün kalpaklı imajının rölyefi, yeni para için ilk tasarım seçeneği olarak düşünüldü. Ancak bu rölyef, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü için basılan 5 TL'lik hatıra parada kullanıldı. Bu sebeple, 2,5 TL için farklı bir rölyefin kullanılması planlanıyor.

Maliyet ve Tasarruf

1 TL'lik madeni paranın üretim maliyeti 2 TL 30 kuruş. Yeni 2,5 TL'lik paraların da aynı maliyetle üretileceği belirtiliyor. Bu sayede ekonomik tasarruf sağlanacak ve bozuk para eksikliği ortadan kalkacak.

5 TL'lik Hatıra Paraların Durumu

1 TL ve 5 TL'lik hatıra paraların maliyeti 2,30 TL olarak belirtiliyor. Sınırlı sayıda basılan 5 TL'lik hatıra paraların, alışverişte kullanılabilmesine rağmen, birçoğunun hatıra olarak saklanacağı düşünülüyor. Bu da bozuk para eksikliği sorununu tam anlamıyla çözemeyecektir.

Sonuç olarak, 2,5 TL'lik madeni paraların tekrar piyasaya sürülmesi, ekonomiye olan olumlu etkileri ile dikkat çekiyor. Bu yenilik, hem tasarruf sağlayacak hem de bozuk para ihtiyacını karşılayacak bir adım olarak değerlendiriliyor.