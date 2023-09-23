Böyle Bir Maaş Yok! Saatlik 24,5 Dolara Kadar Kazanç!

Starlink, Türkiye operasyonları için müşteri destek sorumluları arıyor ve işe alınan kişilere saatlik ücret olarak 22 dolardan başlayıp 24,5 dolara kadar çıkabilen bir maaş öneriyor. Bu yüksek saatlik ücretle, Starlink Türkiye'de çalışacak personel için cazip bir fırsat sunuyor. ABD'de çalışma izni olan, en az lise mezunu ve bir yıl iş deneyimine sahip adaylar, bu fırsattan yararlanabilecekler.

Elon Musk'ın Starlink Projesi Türkiye'de Faaliyete Geçmeye Hazırlanıyor

Amerika Birleşik Devletleri'nin ünlü iş adamı ve girişimci Elon Musk'ın sahibi olduğu Starlink uydu internet servisi, Türkiye pazarına girmek üzere hazırlıklarını sürdürüyor. Bu gelişme, Elon Musk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında New York'ta gerçekleşen görüşmelerin hemen akabinde ortaya çıkmıştır.

Starlink Türkiye Operasyonları İçin Resmi Başvuru Yapıldı

Erdoğan ve Musk arasında yapılan görüşmelerin sonrasında, Starlink'in arkasındaki şirket olan SpaceX, Türkiye'de faaliyet göstermek için ilgili mercilere resmi başvuruda bulunmuştur. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yetkilileri ile yapılan müzakereler neticesinde, gereken izinlerin hızlı bir şekilde alınacağı öngörülmektedir.

Starlink Türkiye İş İlanları: Müşteri Destek Sorumlusu Pozisyonu Açıldı

Türkiye'de faaliyet göstermeye başlamadan önce, Starlink şirketi Türkçe bilen müşteri destek sorumluları için iş ilanları yayınlamıştır. İş tanımı olarak, "Müşterilere yazılım ya da donanım konularında teknik yardım sağlama" görevleri yer almaktadır.

Başvuru Şartları ve Saatlik Ücret

Başvuracak adayların en az lise mezunu olmaları ve bir yıl iş tecrübesine sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca, ABD'de çalışma iznine sahip olmak da başvuru şartları arasında bulunmaktadır. İşe alınan kişilere saatlik 22 dolardan başlayan ve 24,5 dolara kadar çıkabilen bir ücret ödenecektir.