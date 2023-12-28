Böyle Bir Fırsat Yok! Almayan Pişman Oluyor: Her Gün Değer Kazanıyor! Üstelik İstanbul'un Dibinde

Türkiye'nin emlak piyasasında son dönemlerde gözlemlenen bir trend, özellikle İstanbul’a yakın bölgelerde arsa alımlarında büyük bir artış. Bu haberimizde, bu eğilimin nedenlerini, hangi bölgelerin popüler olduğunu ve yatırımcıların nelere dikkat etmesi gerektiğini ele alacağız.

Son zamanlarda, arsa yatırımı yapmak isteyenlerin dikkatini çeken bölgelerin başında Kırklareli geliyor. Emlakjet Gayrimenkul'ün 2023 yılı raporuna göre, Türkiye genelinde arsa aramaları bir önceki yıla göre %251 oranında artış gösterdi. Bu artışta en büyük payı %1643 ile Kırklareli aldı. İstanbul’a sadece 2.5 saat mesafede olan bu bölge, nüfus yoğunluğunun düşük olması ve deprem açısından güvenli olması gibi nedenlerle tercih ediliyor.

Yükselen Talep ve Fiyatlar

Emlakjet Üst Yöneticisi Tolga İdikat, Kırklareli’ndeki arsa fiyatlarında da bir yükseliş olduğunu belirtiyor. Talebin artması, bölgeye olan ilgiyi de artırıyor. Bu durum, yatırımcılar için hem bir fırsat hem de dikkatli olunması gereken bir nokta olarak karşımıza çıkıyor.

Arsa Alımında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Arsa alımı, konut alımına göre daha detaylı ve teferruatlı bir süreç gerektiriyor. İdikat, yatırımcıların detaylı araştırma yapmaları ve ilgili belediyelerden bilgi almaları gerektiğini vurguluyor. Bu sayede yatırımlar daha güvenli hale getirilebilir.

Emlakjet’in Yeni Projesi: Arsa Dünyası

Emlakjet, arsa alımlarındaki bu artan talebi göz önünde bulundurarak, yeni bir proje başlattı: Arsa Dünyası. Bu platform, kullanıcılara uzman görüşleri sunuyor ve ilgili mevzuatları inceleme imkanı sağlıyor. İdikat, önümüzdeki yıllarda arsa talebinin daha da artacağını öngörüyor ve bu alana yatırımlarının devam edeceğini belirtiyor.