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BOTAŞ, kasım ayı doğal gaz tarifesini açıkladı- Doğal gaza kasımda zam var mı?

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BOTAŞ, kasım ayı doğal gaz tarifesini açıkladı- Doğal gaza kasımda zam var mı?
Doğal gazda kasım ayı tarifesinde değişiklik yapılmadı. BOTAŞ'ın internet sitesinde yayımlanan tarife tablosuna göre, mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit tutuldu.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), kasım ayı itibarıyla elektrik üretim amaçlı gazın satış fiyatında, sanayi kuruluşlarında ve mesken abonelerinin tarifesinde değişiklik yapılmadığını açıkladı.

BOTAŞ'ın internet sitesinde paylaşılan tarife tablosuna göre, doğal gazda kasımda geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit tutuldu.

Buna göre, BOTAŞ’ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine kasımda uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğal gaz için 4 bin 80 lira olarak açıklandı.

Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğal gazda 8 bin 549 lira, kademe 2 için ise 11 bin 374 lira şeklinde belirlendi.

Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu.

Kurumun internet sitesinde yer alan açıklamada, "Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında halen konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır." ifadesi yer aldı.

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