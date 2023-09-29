Bosch Fren bedelsiz kararı aldı-Bosch Fren ne kadar bedelsiz verecek?

Bosch Fren, yüzde 1125 oranında bedelsize giderek sermayesini 30,6 milyon TL'ye çıkarmak için SPK'ya başvuracak.

Hisseleri Borsa İstanbul'da işlem gören Bosch Fren Sistemleri (#BFREN) bugün (29 Eylül) gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında bedelsiz sermaye artırımına gitme kararı aldı.

Kararla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamaya göre şirket,

2.500.000 TL değerindeki mevcut sermayesini yüzde 1125 oranında olmak üzere 28.136.750 TL artırarak 30.636.750 TL'ye çıkarmak için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulunacak.

Sermaye artırımında kullanılacak bedelin tamamı özsermaye enflasyon düzeltme farklarından karşılanacak.

Başvurunun yapılmasının ardından SPK'nın kararı beklenecek.

Bosch Fren'in kayıtlı sermaye tavanı ise 450.000.000 TL seviyesinde bulunuyor.

Şirket tarafından KAP'a gönderilen açıklamanın tamamı şu şekilde:

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından:

- Şirketimizin 450.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 2.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 28.136.750 TL (%1.125,47 oranında) artırılarak 30.636.750 TL'ye çıkarılmasına;

- İç kaynaklardan karşılanacak olan 28.136.750 TL tutarındaki sermayenin, sermaye düzeltmesi olumlu farklarından (502 hesap) karşılanmasına;

- Artırıma konu sermaye düzeltmesi olumlu farklarının sermaye hesabına aktarılması ve mali müşavirlik raporu ile tevsik edilmesi ile ilgili olarak gerekli işlemlerin yapılmasına

- Sermaye artırımı neticesinde ihraç edilecek payların, mevcut pay sahiplerine, pay grupları ve sermayeye iştirakleri oranında bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına;

- İç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımının gerçekleştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli işlemlerin yapılmasına ve bu bağlamda şirket yönetiminin yetkili kılınmasına, karar verilmiştir.