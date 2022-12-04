Son Dakika

Borsaya yatırımcı ilgisi rekorlarla devam ediyor

Yatırımcı sayısı kasımda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,7 artarken, yerli gerçek yatırımcıların portföy değeri yıllık bazda yüzde 234,3 yükseldi.

EKONOMİ 04.12.2022, 19:35
Borsaya yatırımcı ilgisi rekorlarla devam ediyor

Yerli gerçek yatırımcı sayısı, kasımda yüzde 17,6 artarak aylık bazda Nisan 2021'den bu yana en hızlı yükselişini gerçekleştirirken, Borsa İstanbul, getiri arayışındaki yerli yatırımcıların önemli duraklarından biri olmaya devam ediyor.

Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) kasım ayına ilişkin verileri, yerli yatırımcının Borsa İstanbul'a ilgisinin güçlü şekilde sürdüğünü ortaya koydu.

 MKK verilerinden derlediği bilgilere göre, kasımda yerli gerçek yatırımcı sayısı 502 bin 17 kişi artarak 3 milyon 311 bin 492'ye çıktı. Aylık bazda kaydedilen yüzde 17,6'lık yükseliş, Nisan 2021'den bu yana en hızlı değişime işaret etti.

Söz konusu dönemde yerli gerçek yatırımcının portföy değeri, yüzde 29 yükselişle 906 milyar liraya yükselmesine karşın ekimdeki yüzde 30,7'lik artışın sınırlı da olsa altında kaldı.

Yatırımcı sayısı kasımda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,7 artarken, yerli gerçek yatırımcıların portföy değeri yıllık bazda yüzde 234,3 yükseldi. Yerli gerçek yatırımcıların portföy değerindeki yıllık artış, kayıtlardaki en güçlü yükselişe işaret etti.

Analistler, portföy değerindeki rekor artışın Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin yılbaşından bu yana sergilediği performansla da yakından ilgili olduğunu söyledi.

Getiri arayışının borsaya yönelişte önemli rol oynadığına işaret eden analistler, BIST 100 endeksindeki yükselişin yılbaşından bu yana yüzde 160'ı geride bıraktığını ve bu durumun yatırımcı sayısındaki artışta etkili olduğunu kaydetti.

Yerli yatırımcı portföyünün büyük çoğunluğu 1 milyon lira ve üzeri portföye sahip

Yerli gerçek yatırımcıların 906 milyar liralık portföy büyüklüğünün yüzde 74'ünü 1 milyon lira ve üzeri portföye sahip olan kişiler oluştururken, bunu, yüzde 9 ile 500 bin ila 1 milyon lira portföy değerine sahip kişiler takip etti.

Söz konusu veriler aylık bazda değerlendirildiğinde, 1 milyon lira ve üzeri portföy sahiplerinin toplam portföy değeri içindeki payı ekimde yüzde 72,5 seviyesinde bulunuyordu.

Kasım verilerine göre, yerli gerçek yatırımcılar arasında 100 bin liraya kadar portföyü bulunan kişiler, bu kalemdeki portföy büyüklüğünün yüzde 4,6'sını oluşturdu.

MKK'nin sakladığı menkul kıymetlerin toplam değeri 6,7 trilyon lira

Borsa İstanbul'da bakiyeli yatırımcı sayısı 6 milyon 252 bin 782 kişiye ulaştı.

MKK'nin sakladığı menkul kıymetlerin piyasa değeri kasımda 6,73 trilyon lira oldu. Söz konusu kıymetlerin yüzde 84'ünü 5,63 trilyon lira ile pay senetleri oluştururken, pay senetlerini, 650 milyar lira ile yatırım fonları ve 240 milyar lira ile Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) takip etti.

Pay senetlerinin 2,39 trilyon lirası borsada işlem gören paylardan, 3,24 trilyon liralık kısmı da borsada işlem görmeyen paylardan oluştu.

Borsada işlem gören şirket sayısı 484'e ulaşırken, devam eden yerli yatırımcı ilgisiyle halka arzların güçlü şekilde sürmesi bekleniyor.

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 04 Aralık 2022
İmsak 06:34
Güneş 08:05
Öğle 12:59
İkindi 15:22
Akşam 17:43
Yatsı 19:09
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 16 37
2. Samsunspor 15 27
3. Keçiörengücü 15 26
4. Rizespor 14 25
5. Pendikspor 14 25
6. Bodrumspor 15 25
7. Boluspor 15 25
8. Manisa FK 15 24
9. Bandırmaspor 15 24
10. Sakaryaspor 16 22
11. Altay 15 21
12. Adanaspor 15 18
13. Göztepe 14 18
14. Tuzlaspor 15 16
15. Erzurumspor 15 14
16. Altınordu 15 12
17. Ö.K Yeni Malatya 15 11
18. Gençlerbirliği 15 7
19. Denizlispor 15 6
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4