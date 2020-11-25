Borsadan kapanış rekoru

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,49 puan artarken, toplam işlem hacmi 36,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,97 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,95 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2 ile metal ana sanayi, en çok kaybettiren ise yüzde 2,31 ile orman kağıt basım oldu. BIST 100 endeksi, gördüğü en yüksek seviyeyi 1.341,91 puana taşıdı.

Analistler, yurt içi piyasaların, son haftalarda atılan piyasa dostu adımlar ve uluslararası finans kuruluşlarının Türk lirası varlıklara yönelik olumlu raporlarıyla pozitif ayrıştığını ve BIST 100 endeksinin rekor tazelediğini belirtti.

Akşam saatlerinde ABD Merkez Bankası toplantı tutanaklarının takip edileceğini bildiren analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetinin, haftalık para, banka ve menkul kıymet istatistiklerinin, yurt dışında Avrupa Merkez Bankası toplantı tutanaklarının izleneceği kaydetti.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışının yanı sıra jeopolitik ve siyasi gelişmelerin de piyasaların odağında olduğunu kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.340 ve 1.360 seviyelerinin direnç, 1.300 puanın destek konumunda bulunduğunu söyledi.

Piyasalarda gün sonu

BIST 100 endeksi, güne 15,87 puan ve yüzde 1,20 değer kazanarak 1.336,85 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.323,42, en yüksek 1.341,91 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,34 artışla 1.325,47 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,10, teknoloji endeksi yüzde 0,46 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 0,53, hizmetler endeksi yüzde 0,29 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 8,35 puan ve yüzde 0,57 yükselişle 1.471,17 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 39'u prim yaptı, 59'u geriledi. Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Garanti Bankası, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası ve Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.811,10 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.811,10 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,87 artarak 462 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,9359 lira, satışta 7,9677 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,9115 lira, satışta 7,9432 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1905, sterlin/dolar paritesi 1,3359, dolar/yen paritesi de 104,35 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,75 yükselişle 48,15 dolardan işlem görüyor.