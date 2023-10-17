Borsada T+1 T+2 nedir? T1, T2 eksi bakiye nedir, ne demek?

Borsada takas anlamına gelen T harfinin yanında +1 ve +2 ifadeleri sıkça görülür. Peki, bu ne anlama gelir? Borsada T+1 ve T+2 ne demektir? İşte tüm ayrıntıları sizin için araştırdık.

T+1: Bu ifade, işlem gününden sonraki birinci günü temsil eder. Yani, T gününde gerçekleşen bir işlemin ödemesi, işlem tarihinden itibaren bir sonraki gün olan T+1 gününde yapılır.

T+2: Bu ifade, işlem gününden sonraki ikinci günü temsil eder. Yani, T gününde gerçekleşen bir işlemin ödemesi, işlem tarihinden itibaren iki gün sonra olan T+2 gününde yapılır.

T1 ve T2 Eksi Bakiye: Eksi bakiye, bir hesabın olması gereken minimum bakiyeden daha az olması durumunu ifade eder. T1 ve T2 işlemleri, genellikle vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinde kullanılır. Eğer bir yatırımcı, örneğin T+1 vadeli bir işlem yaparsa, hesabında yeterli bakiye bulunsa bile, işlem gününden itibaren bir gün boyunca bu miktarı kullanamaz (yani eksi bakiyeye düşemez). T+2 işlemlerinde ise bu süre iki gündür.

Eksi bakiye durumu, genellikle yatırımcının risk yönetimi açısından sınırlandırılır ve borsa kurallarıyla belirlenen limitler dahilinde işlem yapılmasına izin verilir. Bu, yatırımcıların maliyetlerini kontrol altında tutmak ve olası zararları minimize etmek için alınan bir önlemdir.