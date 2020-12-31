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Borsa yılın son işlem gününü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,22 değer kaybederek yılın son işlem gününü 1.476,72 puandan tamamladı.

Borsa yılın son işlem gününü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,18 puan azalırken, toplam işlem hacmi 27,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,06 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,28 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,09 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 1,15 ile ticaret oldu.

Yılın son işlem gününde 1.484,37 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen kar satışlarıyla 1.475,00 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, yarın piyasaların yılbaşı tatili nedeniyle kapalı olacağını anımsattı.

Haftaya yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak istihdam raporu, ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları ve dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.490 seviyesinin direnç, 1.420 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,02 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,02) göre bir önceki ay yüzde 14,03 olan yıllık enflasyonun yüzde 14,34'e çıkacağı hesaplanıyor.

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