Borsa neden düşüyor? Borsa düşüş sebebi nedir?

BIST 100 endeksi, yüzde 3,54'lük bir değer kaybıyla günü 7.680,36 puan seviyesinde tamamladı. Bu düşüş, birçok yatırımcının "Borsa neden düşüyor?" sorusunu sormasına neden oldu. Son dönemde yaşanan borsa düşüşü, kamuoyunun ilgisini çekiyor ve bu düşüşün nedenini araştırıyor.

BORSA NEDEN DÜŞTÜ? BİST 100 ENDEKSİ NEDEN DÜŞÜYOR?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 3,54 değer kaybederek günü 7.680,36 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 281,62 puan azalırken, toplam işlem hacmi 109,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,38, holding endeksi yüzde 3,89 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 6,83 ile madencilik oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD, İngiltere ve Japonya merkez bankalarının para politikası kararlarının açıklanacağı haftanın ilk işlem gününde dalgalı seyrettiğini belirterek, yurt içinde gözlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararında olduğunu kaydetti.