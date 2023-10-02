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Borsa İstanbul'da Tarihi Zirve: BIST 100 Endeksi Rekor Kırdı

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Borsa İstanbul'da Tarihi Zirve: BIST 100 Endeksi Rekor Kırdı
Borsa İstanbul'da etkin olan BIST 100 endeksi, tarihinin en yüksek günlük kapanış rekorunu yüzde 1,82'lik değer kazancıyla 8.486,96 puanla tesis etti. Bunun yanı sıra, endeks 8.511,61 puanla en yüksek seviyesine ulaştı.

Borsa İstanbul'da etkin olan BIST 100 endeksi, tarihinin en yüksek günlük kapanış rekorunu yüzde 1,82'lik değer kazancıyla 8.486,96 puanla tesis etti. Bunun yanı sıra, endeks 8.511,61 puanla en yüksek seviyesine ulaştı.

BIST 100 Endeksinin Performansı

Günü rekor bir kapanışla sonlandıran BIST 100 endeksi, bir önceki günkü kapanışa nazaran 152,02 puanlık bir yükseliş gösterdi. Bu performansla birlikte, toplam işlem hacmi 152,9 milyar lira oldu.

Bankacılık ve Holding Endeksinin Kazancı

Bankacılık sektörü endeksi bu olumlu hava içerisinde yüzde 2,20 değer kazanarak dikkat çekerken, holding endeksi de yüzde 2,21'lik bir artış gösterdi.

Sektörel Bazda Öne Çıkanlar ve Gerileyenler

Borsa İstanbul'da faaliyet gösteren sektör endeksleri arasında en büyük değer artışını yüzde 4,52 ile spor sektörü yaşadı. Buna karşın, günü en çok değer kaybıyla tamamlayan sektör ise yüzde 0,70 ile tekstil ve deri sektörü oldu.

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