Borsa İstanbul'da Bu Hafta Ne Oldu? İşte Borsada En Çok Kazandıranlar En Çok Kaybettirenler. Borsa İstanbul'da 18-22 Eylül tarihleri arasında neler oldu? Hangi hisseler arttı? Hangi hisseler düştü? Borsa İstanbul'daki değişimleri sizler için derledik.

BIST 100 endeksi, yüzde 0,48 değer artışı ile 8.039,18 puanda sonlandırdı. Önceki kapanışa kıyasla, endeks 38,72 puanlık bir yükseliş gösterdi. Bu süreçte toplam işlem hacmi 133,1 milyar TL'ye ulaştı.

Sektörel Performans: Taş ve Toprak Sektörü Öne Çıktı

Sektörel bazda en yüksek kazancı %5,49 ile taş ve toprak sektörü yaşadı. Aynı zamanda bankacılık endeksi yüzde 1, holding endeksi ise yüzde 0,67 değer kazanımı gösterdi. Menkul kıymet ve yatırım ortaklığı ise yüzde 2,55 ile en çok değer kaybeden sektör oldu.

Küresel Piyasalarda Durum: Merkez Bankalarının Etkisi

Finansal analistler, dünya çapında pay piyasalarının, büyük merkez bankalarının para politikası kararlarının açıklanmış olduğu ve veri yoğunluğunun yaşandığı bir haftanın son iş gününde karışık bir seyir izlediğini belirtti.

ABD Merkez Bankası Faiz Kararları ve İşsizlik Oranı

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizinde herhangi bir değişiklik yapmamış olmasına rağmen, yıl sonuna kadar faiz oranlarını artırabileceğini ima etti. Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyonun istenilen seviyeye gelmesi için daha çok yol alınması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, ABD'de işsizlik maaşı başvurularının 201 bin ile mart ayından beri en düşük seviyede olduğu açıklandı. Bu durum, Amerikan iş piyasasının istikrarını koruduğunu gösteriyor.

Gelecek Haftanın Beklentileri: Uluslararası ve Yerel Gündem

Önümüzdeki hafta, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) toplantı tutanakları ve Standard & Poor's'un (S&P) Türkiye değerlendirmesi gibi önemli gelişmeler piyasaların radarında olacak. Bunun yanı sıra, ekonomik veri açısından ABD ve İngiltere'de büyüme, Almanya'da enflasyon, Japonya'da sanayi üretimi ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi gibi konular da gündemde olacak.

Teknik Analiz: Direnç ve Destek Seviyeleri

Son olarak, teknik analiz uzmanları, BIST 100 endeksinde 8.100 ve 8.200 puanın direnç seviyeleri olarak görüldüğünü, 8.000 ve 7.900 puanın ise destek noktaları olduğunu belirtti.