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Borsa İstanbul'da pay vadeli günlük işlem hacmi rekoru

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) işlem gören Pay Vadeli İşlem Sözleşmeleri'nde pay vadeli günlük işlem hacmi 11 milyar 603 milyon 247 bin 592 TL ile rekor seviyeye ulaştı.

Borsa İstanbul'da pay vadeli günlük işlem hacmi rekoru

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) işlem gören Pay Vadeli İşlem Sözleşmeleri'nde pay vadeli günlük işlem hacminin 11 milyar 603 milyon 247 bin 592 TL ile rekor seviyeye ulaştığı bildirildi.

Borsa İstanbul Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Borsa İstanbul Pay Vadeli İşlem Sözleşmeleri'nde 11 milyar 603 milyon 247 bin 592 TL işlem hacmi ile rekor kırılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Bununla birlikte, bugün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi toplam işlem hacmi 55,4 milyar lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesinde gerçekleşirken, endeks 1.313,02 puanla da kapanış rekoru kırdı. BISTTUM endeksi de 1.486,61 puanla tarihi yüksek seviyeden kapandı.

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