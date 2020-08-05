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Borsa, günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, yüzde 0,43 değer kazancıyla günü 1.091,80 puandan tamamladı.

Borsa, günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,43 değer kazancıyla günü 1.091,80 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,64 puan artarken, toplam işlem hacmi 23 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,36 ve holding endeksi yüzde 0,79 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,31 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 6,81 ile spor oldu.

Gün içinde en yüksek 1.100, en düşük 1.066 puan arasında dalgalı bir seyir izleyen BIST endeksi, günü 1.091,80 puandan tamamladı.

Analistler, BIST 100 endeksinde üst üste 4 işlem günü süren düşüşün ardından bugünkü satışların, önemli destek konumundaki 1.065 seviyelerinde karşılandığını ifade etti.

Yarın İngiltere Merkez Bankası'nın kararları ve ABD'de haftalık işsizlik başvuruları verisinin takip edileceğini bildiren analistler, ABD'de görüşmeleri devam eden teşvik paketi ve yeni tip koronavirüs salgınına yönelik haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

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