Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs corona korona survivor salgın
Türkiye'de Kovid-19'dan 203 bin 2 kişi iyileşti
Türkiye'de Kovid-19'dan 203 bin 2...
Bağcılar'da narkotim ekibine saldırının şüphelileri tutuklandı
Bağcılar'da narkotim ekibine saldırının şüphelileri...
Ayasofya Camisi'nin halıları tamamen yerli yünden üretildi
Ayasofya Camisi'nin halıları tamamen yerli...
Hakkari'de iki asker şehit oldu
Hakkari'de iki asker şehit oldu
Libya'da darbeci Hafter'e yapılan yardım ve desteğin bir an önce kesilmesi elzemdir
Libya'da darbeci Hafter'e yapılan yardım...

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,42 değer kazancıyla günü 119.280,87 puandan tamamladı.

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 494,78 puan artarken, toplam işlem hacmi 19,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. 

Bankacılık endeksi yüzde 0,09 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,93 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,06 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 4,78 ile spor oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüs salgınına ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının gündemdeki yerini koruduğunu belirtti.

Yarın yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında ise ABD'de Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi ve Japonya'da enflasyon verisinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 116.500 ve 117.000 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu, 120.000 puanın direnç olarak izleneceğini dile getirdi.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.