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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 34,78 puan artarken, toplam işlem hacmi 27,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,71, holding endeksi yüzde 2,17 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,76 ile iletişim, en çok kaybettiren ise yüzde 0,64 ile elektrik oldu.

Bu arada Uluslararası Para Fonu (IMF), Uluslararası Para Fonu (IMF), 2022 yılına ilişkin küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 4,9'dan 4,4'e düşürdü.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklanacak para politikası kararları öncesinde varlık fiyatlarında yön arayışının sürdüğünü kaydetti.

Rusya ile Ukrayna arasında artan gerilimin küresel pay piyasalarında risk iştahını törpülemeye devam ettiğini belirten analistler, konuya ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında olduğunu söyledi.

Analistler, Fed'in faiz artışına gitmesi beklenmezken, tahvil piyasalarında 25 baz puan artış beklenen marttaki toplantıya ilişkin yönlendirmelerin ve varlık alımlarının azaltımına yönelik tutumun yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının takip edileceğini vurgulayan analistler, yurt içinde ise bilanço sezonu nedeniyle hisse ve sektör bazlı hareketlerin izlenebileceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.880 seviyesinin destek, 1.940 puanın direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

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